彰化基督教醫院為響應8月份國際母乳週，創造友善母乳哺餵社會風氣，今（3）日舉辦「國際母乳週宣導活動」；彰化縣衛生局保健科科長姚玉津、彰基兒童醫院院長陳家玉、彰基護理部主任張淑真護理師，一同呼籲母乳哺育。

國際母乳週宣導活動內容包括「我是女王哺乳樂」哺乳趣味競賽及「夫妻同心‧乳妳所願」母乳益智Q&A，希望藉由寓教於樂的活動，增進父母對母乳哺育相關知能及行動力，並提升民眾友善母乳哺育的觀念，共同營造支持母乳哺餵的環境。

台灣推行母嬰親善政策近20年，107年全國母乳哺育率調查顯示，6個月以下純母乳哺育率46.2%，高於全球平均值36%，絕大多數媽媽都希望能持續餵母乳，只可惜實際執行時仍因社會大眾錯誤觀念及訊息，導致哺乳媽媽常感壓力及力不從心，因環境與社會支持是影響母乳持續哺育的關鍵因素之一。

陳家玉表示，餵母乳對媽媽好也對寶寶好，母乳依實證研究發現，能降低寶寶腸胃道感染、呼吸道感染、及中耳炎的機會，也會減少過敏及減少兒童期糖尿病的機會。哺餵母乳也能幫助媽媽產後子宮恢復較快，產後出血的機會較小，身材恢復較快，且得到乳癌、卵巢癌及骨質疏鬆的機率減少。

每年的8月1日至8月7日為國際母乳哺育週，2019年國際母乳週宣導主題為「增能家長、啟動哺乳」，期待藉由推動母乳哺育友善政策和立法、友善哺乳職場環境和福利、及持續發展親職性別平等的友善價值觀與社會環境，進而保障母乳哺餵的權利，促進母嬰身心健康。

彰基希望藉由提供完善的產前教育，讓媽媽身心做好準備，尊重個體差異，交還每位媽媽決定自己哺育方式的自主權，提供高品質的哺乳環境與專業照護，及出院後到離乳前的專業諮詢與照護，並定期舉辦母乳支持團體，讓媽媽們能安心自在哺餵母乳，享受親密育兒過程。