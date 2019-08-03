日本團體w-inds.睽違5年來台，今（3日）受邀出席「超犀利趴10」，表演前特替抽空接受媒體訪問，橘慶太、千葉涼平、緒方龍一三人話匣子打開聊不停，緒方龍一更爆料橘慶太「個性很差」，橘慶太就反擊，說對方看到美女就會耍帥，緒方龍一默默承認，加碼示範帥氣POSE，笑翻全場。

w-inds.睽違5年訪台，千葉涼平跟DA PUMP的KENZO昨就溜出去逛街，表示每次來台都被包圍，終於可以悠哉地走在台北街道，此時其他2位成員就說，他們每次也都會找涼平出去，但都被拒絕，龍一就用中文表示：「傷心啊～」千葉涼平急著澄清，說：「慶太從來沒約過我，他剛剛那樣說是騙人的！龍一的話，他每到新的地方都會去看看，也會問我要不要去。」聽完此話的橘慶太就害羞，要記者結束這話題「好了歪掉了，不要再問這題了，等等就要表演了怕感情不好」。

w-inds.久未來台人氣依舊，昨抵達機場時湧進至少400名粉絲接機，橘慶太甚至開心到拿手機紀錄、自拍，涼平也看到媽媽帶著小孩來看他們，感激的說：「雖然小朋友是被媽媽帶來，應該不認識我們，但跟媽媽一起聽我們的歌，我覺得是一種世代交替的感覺，希望他長大後也能成為我們的粉絲，來看我們的演唱會。」他們更承諾，會盡快來台辦演唱會，與大家見面。

因為台灣粉絲暌違5年再看到w-inds.，都說3人外貌沒有變，問起凍齡祕訣？橘慶太開玩笑說「因為日本有魔法的藥」，隨後正經表示，應該是他們在作品上都有進步與突破，以及3人關係都很好的緣故；那成員們相處了19年，能爆料誰個性最差嗎？結果除了龍一指慶太，其他兩人都指自己，龍一無奈變成壞人，笑翻全場，但他解釋：「我覺得他個性不差，但就是很嚴格，專業意識很強，對這方面很嚴格。就是這樣大家不要想太多！」

3位成員話匣子打開，對於提問來者不拒，聽到台灣將過父親節，都說龍一就像爸爸般的存在，「他都會做蛋包飯給我們吃，所以我們父親節的回憶都是龍一，他很照顧我們」；而3人玩起遊戲，慶太跟涼平指著龍一說他有偶像包袱，「他不管是當藝人還是變回一般人，都會有一個開關，開了就會耍帥，不過現在訪問沒有開」，請他們舉例龍一在哪種場合會耍帥？慶太就立刻模仿，並說：「他只要看到喜歡的類型就會耍帥！」問起龍一要不要反駁，他默默承認表示：「我會努力改進的！」並應全場要求，擺出3個最帥的姿勢，慶太就在一旁補槍：「而且聲音還會變小！」逗笑全場。

近期日本掀起珍珠奶茶熱潮，橘慶太就透露來台之前，把日本的店全喝一遍，自豪的說：「我很多年前常來台灣，每次來都會買珍珠奶茶，那時候就知道很好喝，結果現在日本才流行，阿是現在才知道好喝是不是！我早就知道了！」3人也分享最愛的冰塊與甜度，龍一說每次都要求珍珠要加量，最好整杯都是珍珠，而涼平除了加量，還要再加糖，「因為冰塊融化後就不甜了」，橘慶太則說喜歡苦一點的。