台中珍奶節票選揭曉　　　　黑沃咖啡「黑糖黑玉拿鐵」摘冠

臺中市政府觀光旅遊局今年首度舉辦「 臺中珍奶節－好茶好餅」的票選活動，經網路票選選出黑沃咖啡等入選十大品牌：今（3）日透過現場及盲測的票選，由黑沃咖啡以「黑糖黑玉拿鐵」摘下台中珍奶節年度的珍奶冠軍，茶湯會的珍珠TP餅則獲珍珠料理第一。

觀旅局長林筱淇表示，珍珠奶茶名揚全世界，雖然曾引起發源地之爭，但無論業界或消費者大多認同台中才是珍奶故鄉，這份榮耀全來自業界努力開發與研創，讓消費者品嚐到更多元口味；為呼應市長拼經濟，首辦「台中珍奶節」，除票選年度品牌活動外，還規畫珍奶網美專車，由網美帶路做珍奶巡禮等。

首屆「臺中珍奶節」票選活動，共計398 間店家、47 個品牌參與，第一階段透過網路票選，吸引超過 12 萬人參與，入選的十大品牌分別是，珍奶類有茶湯會、一芳水果茶、拾覺細做輕飲、黑沃咖啡、85 度 C，珍珠料理類有LULU 食尚早午餐、cuppa café、台灣茶渠、樂丘廚房。

今天在廣三百貨廣場進行決選，十大品牌業者再度厮殺，分別由現場民眾票選，及局長林筱淇、知名藝人夏于喬、春水堂代表進行盲測後，共同選出年度代表；珍珠奶茶由黑沃咖啡以黑糖黑玉拿鐵奪冠，珍奶料理由茶湯會的珍珠 TP 餅)獲第一。

黑沃咖啡的「黑糖黑玉拿鐵」在網路初選時，即勇奪最夯人氣大獎。很多喝過的人，對黑沃以精品咖啡搭配珍奶的創意相當驚艷，直呼原來珍奶不只能搭紅茶，搭上咖啡更是香醇濃郁，連藝人夏于喬都稱讚，盲測後坦承她那—票是投給黑沃。

歡慶「黑糖黑玉拿鐵」勇奪年度代表冠軍殊榮，只要成為黑沃的「黑糖咖」會員，就能享有點咖啡免費升級黑糖拿鐵優惠；其它品牌獲獎業者也推感恩優惠活動，包括獲最強Q彈品牌獎的一芳水果茶，3日起一連3天在門市購買任一飲品，皆可免費加一份粉圓。85度C則是每逢周三黑糖珍珠奶第二杯半價。