伊甸基金會嘉義早療中心今（3）日為應屆的畢業生舉行畢業典禮，其中領有極重度障礙的承芸也上台表演；為參與寶貝女兒人生的第一場畢業典禮，承芸的爸媽在畢業典禮舞台劇裡與孩子同台飆戲。

6歲的應屆畢業生承芸領有極重度障礙手冊，在媽媽的肚子裡，就已經被醫生宣判出生後也活不久的孩子；在畢業典禮的舞台劇中，雖然沒有台詞，但她的出場不僅代表著永不放棄的生命奇蹟，更象徵著父母親面對未來不懼怕的信念和勇氣。

承芸的媽媽莊女士說，當初天人交戰的生下承芸，但因為有了她，和先生及承芸的兩個妹妹都更加勇敢堅強，雖然自己是承芸的媽媽，但在承芸成長的過程中，承芸已經自己和先生的人生導師；承芸的堅韌生命力讓人學會無畏無懼，多次進出醫院與死神搏鬥後，他們夫妻倆學會堅持到底永不放棄！

伊甸基金會表示，嘉義早療中心成立於91年，今年有15位畢業生，其中2名慢飛天使透過早期療育跟上一般兒童的發展腳步，9月將轉銜國小普通班，3名慢飛天使轉銜一般幼兒園，3位轉銜國小資源班，7位轉銜特教班。根據統計把握0-6歲的黃金療育期，療育成效是6歲後的10倍。

伊甸基金會雲嘉區區長洪宏錡指出，嘉義早療中心每天約有35位慢飛天使接受早療日托班服務，34位接受部分時制療育服務，除教保老師提供療育的課程外；更有專業的語言治療師、職能治療師、物理治療師定期為孩子上課，藉由全方位的學習資源，讓孩子趕上成長的進度。