記得小時候如果人家問長大想要當什麼，聽到的回答大多是：當老師！

想當年我自己也是這樣回答的，理由是可以穿窄裙跟拿棍子（我那個年代還有體罰，噓，別問）。

我曾問過小米小麥長大想當什麼，得到的回答是：警察和消防隊員。不誇張，這幾乎是所有美國小男生們的答案，他們覺得當警察和消防隊員超酷的！

不同於我們大人對於這二個職業的第一個反應－「太危險了啦！」；小孩子們看到的是他們身上所配戴的裝備，一台很多特殊按鈕的車子。如果能開著從小拿著的玩具警車和消防車上路，對小男孩來說那真的是美夢成真！還記得小米曾經說過：「我沒有想當醫生，我要當開救護車的那個司機，因為我想開救護車。」（也對，要救人不一定要當醫生；媽媽自己反省了一下）。

美國這邊的孩子們對於波麗士大人和消防隊員的認知不完全來自於電影或電視，而是實際上的生活經驗。（當然跟媽媽從年曆上來認識的角度很不一樣。）

藉由參與孩子們的學校活動，我也有機會跟著米麥更近距離的欣賞，喔不，是了解美國的警消。在小米大班時，學校的校外教學就是去參觀附近的消防局。當時說什麼我也要排除萬難的跟著去當義工媽媽（我想你們懂的）。

美國消防人員除了顏質高以外（這不是重點但還是想提一下），對待人民更是超級友善；一見面就先給小朋友們消防徽章貼紙，讓他們變成消防局的一員，然後小孩一個個登上消防車駕駛座去看看裡面的設備。

這位年輕的消防員還很熱心的穿上他們的衣服，介紹並回答小孩和家長的問題。介紹完局裡和消防車配備後，還加碼問我們要不要聽聽看消防車的警鈴聲，貼心地叫我們大家要把耳朵先摀起來。示範完還不忘跟小孩們說：「當你聽到這個聲音時，記得提醒在開車的爸爸媽媽，要停車靠邊讓我們先過喔！

除了參觀消防局，米麥學校還會請警察和警犬到學校，讓每個年級分批看看警車以及了解警犬的工作內容。如此一來，小孩子們有機會發問跟合照，對於警消又更加的尊敬和崇拜了。

如果有警察或消防員殉職，他們會在靈車經過的路段和高速公路進行交通管制或封路。甚至提早公告路線讓民眾可以在街道二旁致意。我就親眼看過人們站在路邊跟經過的靈車敬禮。幫靈車前後開道的警車和消防車數量加起來可比總統車隊。

幾次的加州大火都離我們家很近，能夠家宅平安我們滿懷感激。美國人都會自發性的送食物或是小孩手繪卡片到自己社區的分隊；入境隨俗，我也帶著米麥送零食和護唇膏等用品去我們家附近的消防局，讓米麥有機會表達感謝之意。在米麥小小的世界裡，警察和消防人員是保護人民的，是友善的，有困難可以去請他們幫忙的；就是這樣一點一滴的累積他們的愛國情操。

●作者：米麥媽／親職教育專家、美國MBA企管碩士，目前定居加州。希望結合台灣美國不同的教育觀點，讓小孩心靈溫暖且強大。

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