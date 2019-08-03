鴻海董事長郭台銘返台後，他的動向備受關注，傳出他昨(2)日已和台北市長柯文哲會面，隨即遭到郭辦發聲明否認，但在消息傳出後，北市府臨時增加受訪行程，柯文哲受訪時則反問消息怎麼傳出、是哪個媒體所寫，但隨後也說「都是底下幕僚通電話比較多」，不否認兩陣營之間有聯繫。

根據媒體報導，郭台銘返台後，柯營積極聯繫，柯透過兩人在商界的共同好友牽線，促成兩人會面，柯也邀請郭加入他將成立的台灣民主黨，郭以想用無黨籍的身分參選為由，婉拒柯的邀約，但兩人間達成共識，維持友好關係，為日後合作保留空間。

但消息傳出後，郭台銘、柯文哲兩陣營都有動作，郭營否認有會面一事，更表示目前未規劃參選，柯則新增受訪行程，受訪時柯說「每天聽到很多消息，第一，你這哪個媒體寫的，寫什麼我都不曉得。」雖為透露內容，但也不否認兩陣營之間有聯繫。

記者補充是寫兩人會面，柯回答「他怎麼知道，消息誰丟出去的，什麼目的」，記者再追問柯的回答，是不是不否認兩人有見過面，柯說「現在電子時代，哪裡需要見面，打個電話就可以溝通。」說完後柯又補充「我跟你講，都是底下幕僚打電話比較多。」

媒體再問柯，兩人聊了什麼，柯說「底下幕僚通電話 每個媒體報消息，為什麼丟消息，我想問哪個媒體丟、內容，才能判斷想幹嘛。」

媒體最後又問了數次兩人談話內容，柯說「沒什麼好…這個我不曉得你要問什麼」、「不需要去(說)、也沒必要，這沒必要特別去講，OK，下一題。」