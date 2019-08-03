劉品言今（3）日提前慶祝生日，還邀請了20位幸運粉絲為她親手縫製「頭紗」，劉品言開心地表示：「很感動有這群粉絲一路陪伴，只是大家都太害羞了，應該再熱情一點！」對於粉絲們親手縫製頭紗，她也感動的說：「每次生日都希望可以和粉絲一起完成一件有意義的事，這次可以在大家的祝福和努力下獲得這份禮物，非常感動，如果真的有人娶我，大家都要來，我也一定會披這個頭紗。」

劉品言笑著說自己不但是最佳媒人，還是嬰兒磁鐵，被她碰過的肚子都懷孕了！對於自己的婚姻大事，劉品言坦言自己有在積極考慮「凍卵」，她說：「我媽媽是個很酷的媽媽，她曾跟我說過，如果真的沒有一個人可以當你的孩子的爸，那我可以自己生，反正她就是要孫子，從我肚子裡出來就可以。」劉品言也許願希望可以有正桃花，讓她談一場真正的戀愛，她也注意到國師說，獅子座的正桃花將會在8月到11月出現，讓她非常期待。

劉品言透露下半年會有新的工作挑戰，近期她在臉書上常分享一些女性、兩性等心情語錄，網友都讚「看妳的文章很療癒」，還有很多粉絲希望劉品言可以出書，對此劉品言害羞的說：「我只是想分享自己的人生經歷給大家，看來大家對生活其實都很有感觸，才會認同我的文字，很期待更多有故事的人可以跟我一起分享，當然出書這件事很值得我好好準備跟考慮。」她也期待未來有新的戲約是可以跟姐妹曾之喬、天心一起飆戲，讓粉絲跟自己都過過癮。