週六 (3 日) 股神巴菲特 (Warren Buffett) 旗下波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway)(BRK.A-US)(BRK.B-US) 公布 Q2 財報，受惠於美股在 Q2 刷下歷史新高，帶動波克夏持股部位市值大幅度增長，幫助了波克夏海瑟威 Q2 淨利大增 17% 至 140.73 億美元，狂超市場預期的 95.25 億美元。

註：由於 2018 年一般公認會計原則 (GAAP) 之改動，使得波克夏必須將手上投資組合之未實現資本利得採「市值認列」，但這並非波克夏的真實獲利狀況，因波克夏並未出脫持股。

波克夏海瑟威 Q2 GAAP 財報關鍵數據：

Q2 營收年增率成長 2.24% 至 635.98 億美元，高於去年同期的 622 億美元。

Q2 歸屬於公司股東淨利年增率成長 17% 至 140.73 億美元，大幅高於市場預期的 95.25 億美元，亦高於去年同期的 120.11 億美元

Q2 A 類股基於 GAAP 每股純益 (EPS) 為 8608 美元，大幅高於預期的 5831 美元，亦高於前值 7301 美元。

上半年營收為 1242.76 億美元，高於去年同期 1206.73 億美元。

上半年歸屬於股東淨利為 357.34 億美元，大幅高於去年同期的 108.73 億美元。

上半年 A 類股基於 GAAP EPS 為 21824 美元，高於前值的 6610 美元。

波克夏財報 圖片來源：Berkshire Hathaway

值得注意的是，由於波克夏投資組合中其中一檔重要持股卡夫亨氏 (KHC-US) 並未向波克夏提報獲利狀況，故今年上半年波克夏財報並未計入卡夫亨氏之投資損益。

公司展望：

波克夏表示，今年上半年與 Q2 獲利表現良好，主要是受益於美股創下歷史新高，帶動手上投資組合市值大漲，而同時波克夏亦在 Q2 買回了價值 4.4 億美元庫藏股，波克夏承諾，下半年將會更擴大執行庫藏股。

截至 Q2 為止，波克夏手上現金再度創下歷史新高來到 1220 億美元，比 Q1 時的 1140 億美元，再增長了 7.01%。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>