為讓小朋友認識稻作生長的過程，體會耕作的辛勞，新北市金山區金美國小附設幼兒園的學童與家長，今（3）日捲起褲管充當一日農夫；只見大夥在豔陽下割稻、傳稻、打穀、篩米，此時臉上的汗珠如同田裡稻米一樣耀眼！

這次活動的參與者包括幼童、父母與報名參加的割稻志工，大夥在豔陽下收割後，在稻田中拉著花布條排成「米」字，讓孩子認識豐收的主食；支持活動的孟宸媽媽認為，這次的「收割趣」教學十分有意義，讓孩子親身體驗種稻收割的過程，認識自己每天吃的米飯是如何生長，感謝為土地努力付出的大家。

金美國小校長邱華璋說，透過一系列實作勞動的過程，讓孩子知道吃的米是怎麼來，家長們帶著孩子一起下田收割，成為附幼的最佳課程夥伴；金美附幼教師團隊思考後續課程的延伸，讓孩子了解食物的產地、節氣時令，及田裡豐富生物的生態，進而對自己生長的土地產生連結，再從連結中激發自覺與認同。

金美附幼主任張馨仁表示，與春雷環境學社進行跨界合作，執行長廖仁慧協助農地的租用與簽約，在地農民林紅甘平時協助土地整理，在地農民黃文俊擔任學校的農地老師，教導孩子們農作知識；有塊故鄉土地讓孩子可以插秧、照顧、施肥、除草、收割，從中認識稻作生長的過程，同時也體會耕作的辛勞。

農作基地位於金山清水荷花田附近，種植的稻田剛好呈現一個「田」字，襯托旁邊的心型池塘，形成一幅心田的畫面；割稻後大家一起謝天，感恩老天爺賜給豐盛的收穫，品嚐在地的「七號食堂」餐館老闆陳文漢為孩子準備的「收割飯」，體會盤中飧粒粒皆辛苦，實踐讓學童吃在地、吃當季，減少食物里程。