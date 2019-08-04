武術指導葛雷芮曼特和他的工作團隊在《玩命關頭：特別行動》中，負責設計一場前所未見的打鬥戲份，他們著手研究薩摩亞和玻里尼西亞的武術傳統。「這是一項艱鉅的挑戰，因為什麼樣的打鬥方式都在其它電影中呈現過了，所以最重要的就是該如何設計出屬於這部電影的打鬥風格。」葛雷芮曼特說：「但是同時你也提出了一個問題：這些動作能夠幫助電影傳達感情和劇情嗎？所以對我來說最重要的就是和巨石強森一起坐下來，深入了解薩摩亞戰舞西瓦陶，然後精細地拆解每一個動作。」

西亞陶（Siva Tau）不只是一種儀式舞蹈，而是向敵人宣示你會用盡全力，就算是死也要打敗對方的決心。這段戰舞的吶喊粗略地被翻譯成：「薩摩亞感謝你犧牲自己的生命，我們將用你的鮮血灌溉她的土壤⋯看著我的雙眼，因為這將是你死前看到的最後一樣東西。」

這就是葛雷芮曼特和他的工作團隊一直在尋找的突破點，他們會以全片的終極大戰中的每一個拳拳到肉的超暴力動作，喚起西瓦陶傳遞的訊息。這絕對會是其它電影從未呈現過的畫面。葛雷面帶微笑地說：「那就是靈光乍現的時刻。」

對巨石強森來說，和其他的薩摩亞裔演員一起拍攝這場西瓦陶戰舞戲份，不但讓他深入體驗他的薩摩亞文化傳承，而且也以原始的方式讓他跟他身為摔角選手的父親以及外公產生感情聯結。傑森史塔森都感受到巨石強森這種強烈的感情力量，他說：「能夠親眼目睹那一刻真的很棒，那是一場情緒激動的戲份，我覺得把薩摩亞文化完全表露無遺。那也是非常直接有力的一刻，整座小島的島民都帶著古老的傳統武器與強敵展開一場生死決鬥。看到巨石強森對那場戲份的熱情真是不可思議，那真的很棒。」

這場戲份對每一個親眼目睹的人來說都令人難忘、意義重大。「這場戲份真的很特別，尤其是當哈柏和馬特歐這對兄弟並肩作戰的時候，因為我們都知道巨石強森和喬羅曼瑞恩斯安諾伊的出身背景，以及他們現在的身分地位。」葛雷芮曼特說：「你可以感受到他們之間的精采火花，你也可以感受到他們對自己文化傳統的熱愛，他們也藉由本人和角色傳遞與捍衛這種文化傳統。這場終極大戰感覺很野蠻，相信我，我們的特技動作演員都被打得很慘，但是卻又能夠再站起來，繼續奮戰。每個人都拚了老命把這場意義重大、獨一無二的終極大戰拍到最完美，而且也證明了布列斯頓和他的傭兵軍團在對抗哈柏家族的頑強抵抗時毫無勝算。」

對巨石強森來說，能夠在《玩命關頭：特別行動》一片中讓薩摩亞成為焦點，是一項非常個人的任務，他也對於有機會呈現薩摩亞根源久遠的古老武打風格深深著迷。他說：「我從影以來一直都想要拍攝一場像這樣的動作戲份，一場表現出純粹野蠻的憤怒，不用武器也不用槍械的原始打鬥戲份，而且最妙的是，我從這種獨一無二的打鬥風格中得到很大的喜悅。」

自從大隻佬執法人員哈柏（巨石強森飾），一名忠心耿耿的美國外交安全局（DSS）菁英探員，以及無法無天的不法之徒戴克蕭（傑森史塔森飾），一名前任英國軍方特種部隊菁英隊員，首次針鋒相對之後，這兩個死對頭就一直在嗆來嗆去、拳來拳往，試圖把對方打趴。但是當一名經過電腦生化基因改造並增強體能的無政府主義者布列斯頓（伊卓瑞斯艾巴飾）掌握了一項陰險惡毒，很可能將對人類造成無法逆轉的改變的生化威脅，並且打敗了一名聰明絕頂、無畏無懼的叛變軍情六處探員（凡妮莎寇比飾），而她正好是戴克蕭的妹妹哈蒂蕭，這一對本來勢不兩立的死對頭就必須攜手合作、聯手出擊，擊敗唯一一個可能比他們更狠的狠角色。《玩命關頭：特別行動》已於7月31日在台上映。