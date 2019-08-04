午後慵懶的巷弄內，尋找一個輕鬆自在的空間，在輕食午茶間度過悠閒的小時光；新竹市民族路舊稱「賊仔市」的小巷，過去是二手腳踏車的集散中心，如今轉型成為美食聚落，吸引許多店家在此發揮餐飲創意巧思，「Mini小時光輕食午茶」就輕輕巧巧的座落其中。

以輕食午餐、下午茶點為主的菜單，乍看之下並沒有什麼特別，經過實際了解會發現店主人邱采緹，以高度的自主性、創意，為簡單的料理賦與新的生命與意義；邱采緹表示，因為不喜歡一般芝麻麵包碰到沙拉醬、生菜之後會變得軟、爛情形，因此不計成本改以蓬鬆酥脆的可頌、丹麥漢堡為材料，既可以保留自然原味的酥脆感，吃起來更有層次。

點選貝果時也很有趣，消費者可以在草莓、藍莓、花生、咖啡、巧克力、奶酥、椰香等口味中，任選一到三種來搭配；邱采緹笑說，因為自己總喜歡嘗試不同口味，但實際上並吃不下那麼多，因此提供了綜合選項，讓顧客的三個願望，一次被滿足，花一分錢可以享受到多種風味。

邱采緹指出，小時候吃著媽媽做的炸豬排，味道深刻烙印在腦海中，等到自己當了媽媽，就想要找回記憶中的口感，因此嘗試著醃肉、油炸，經過不斷的實驗，拿捏控制技巧與火侯，終於複製出小時候的味道，就稱之為「小時候豬排」，無論是搭配漢堡、吐司或蛋餅、蔥抓餅，都是口中濃得化不開的深刻感受。

此外，七夕情人節即將到來，也有一道應景的創意料理，象徵愛情的巧克力與甜在心的棉花糖，一起包裹在可頌裡組合成「巧巧纏綿」，正好印證有情人的甜情蜜意。

菜單上還有「老闆做的飲料」，全憑店主人當天的心情而定，可能是芒果汁、可能是蜂蜜檸檬、或許是梅子鳳梨，沒有固定標準；消費者不妨抱著猜謎的心情，點上一杯「老闆做的飲料」看看是什麼顏色？不想說的灰色還是憂鬱的藍色？就知道店主人有什麼樣的心情了。