充滿歷史文化及藝術美學的京都一直是台灣人赴日旅遊目的地的熱門選擇，每次造訪都有不同驚喜發生，將於 10 月開幕「福田美術館」，消息一公布引發藝術愛好者討論；京都首家以「分散型」飯店營運的 ENSO ANGO Hotel ，夏季推出優惠住房專案，入住可參加禪學體驗、京都工匠技藝分享等文化課程。

京都嵐山是許多觀光客賞楓勝地首選，除了搭乘小火車賞楓之外，今年 10 月起將有新選擇，結合美麗的自然環境與日本藝術的福田美術館將正式開幕，館內設計融合日本傳統美和現代元素，展出橫跨江戶時代到近代，超過 1,500 幅日本大師的畫作，明年 1 月 13 日前舉行福田美術館開館記念展覽，也將公開展示 120 幅個人藝術珍藏，其中也包含多件在日本首次公開作品。

到了嵐山除了傷楓外，當地人還推薦另一個隱藏版觀光勝地，位於臨濟宗大本山天龍寺門前的嵐電「嵐山站」，有約 600 隻使用「友禪」裝飾圓柱組成的森林，不論晝夜展現不同風格，設計師森田恭通希望車站空間能籠罩在柔和、色彩鮮明的美麗中，也讓這裡也有「和服森林」之稱，漫步其中，感受濃厚的日本風情，周遭的氛圍也變得柔和起來。

近期在京都引發話題的 ENSO ANGO Hotel ，是當地首間分散型飯店，即日起至 9 月 22 日推出「夏日文青專案」，入住豪華雙床房並享有 2 客早餐，每日還能參加 2 至 3 種文化課程，禪學體驗、京都工匠技藝分享、傳統和果子製作、傳統烹飪課程等，部分課程為免費提供，入住時須項櫃台人員預約。