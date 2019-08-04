農曆七月又叫做「鬼月」，8 月 1 日是鬼門開的日子，許多過去聽聞的鬼故事不免再度引發熱議，《 DailyView 網路溫度計》就特別幫大家整起了轟動全台的 10 大「都市傳說」，讓人不寒而慄！

1.地上的紅包不要撿

想必小時候都聽過爸媽的諄諄叮嚀，就是地上的紅包千萬不要撿，不管裡面到底有多少錢都不能伸手去碰，否則可能會有不好的事情會發生。是的，早期的台灣如果有人家尚未婚嫁的女兒不幸夭折或發生意外，家人就會把裝有女子生辰八字或頭髮的紅包丟在路邊，只要有男子將其撿起，就得被迫迎娶已故的女子作為妻子。而到了現在依然還會有這樣的習俗，家中長輩也會告誡子女別亂撿地上的東西，特別是紅包。

2.國父銅像來視察

如果網友們曾就讀有擺放國父銅像的學校，你們的學長姐是否都跟你說過「每到凌晨一點，國父銅像會起來視察校園」？關於這段傳言，其實年代也是相當久遠了，不管是學校內的銅像、還是國父紀念館的銅像，都有人言之鑿鑿的表示曾看過國父起來走動走動、舒活筋骨的樣子。雖然這樣的傳說的確為國父銅像蒙上了一層神祕面紗，但真相為何就讓大家自行判斷了…

3.漂浮空中的幽靈船

1995 年台中衛爾康西餐廳的火災共奪走了 64 條人命，事後傳言有目擊者看見現場上空浮著載著亡靈的幽靈船，據說幽靈船要載滿 100 人才會離開，同時也有人表示，曾在高雄漢神百貨的上空看見幽靈船，結果不久後大統百貨就慘遭無情火吻，這一切究竟是巧合？還是確有其事的命中註定呢？恐怕仍是一個問號。

4.人有三把火

相信各位以前可能聽過老一輩的人說晚上走在路上不要亂拍別人肩膀，或是有人拍你肩膀不要回頭，尤其是在農曆鬼月期間。而會這樣說的原因在於，他們相信人的雙肩及頭上分別有一把火，如果回頭了就會熄滅，當三把火都熄滅的時候，比較容易受到鬼魅的入侵。

5.彰化送肉粽

這個傳統儀式來自於彰化的鹿港、和美等地，屬於富有地方色彩的祭拜儀式，普遍來說在外縣市是沒有這個習慣的。傳說是怕自縊的亡者怨氣太重，因此找繩索作為替身送去海邊燒掉，以化解煞氣。由於直接稱此儀式「趕縊死鬼」對死者不敬，所以用肉粽作為代號，也是取其以細繩捆綁，懸吊於壁上的意象，網友若去彰化地區遊訪應該盡量避免說這三個字。

6.辛亥隧道的鬼故事

位於台北市的辛亥隧道，由於旁邊就是台北市立第二殯儀館，再加上其陰森詭譎的氣氛而常有許多的故事流出。最著名的就是在隧道裡推車的老婦人、還有穿著清朝服飾的女子，這樣恐怖的傳言也讓不少通行此處的晚歸學生或上班族心驚膽顫，也因為這樣的謠言四起，辛亥隧道成為了著名的恐怖景點。不過這些都已被證實是傳言，並非是真的！

7.換腳的蔣公銅像

關於這個換腳的蔣公銅像，其實換腳的不是老總統本人，而是他胯下的座騎。相傳位於桃園慈湖的蔣中正騎馬銅像在午夜時，馬因為腳痠，所以會將原本抬起的腳放下，改抬另一隻腳，甚至還有人信誓旦旦的說，曾在濃霧時看見蔣公騎馬在園內走動。另外，有趣的是，關於這個都市傳說，除了慈湖外，曾被網友戲稱的「黨校」政治大學，也有類似的傳聞。

8.碟仙遊戲

碟仙是早期盛行的一種神祕遊戲，通常是以 4 人左右來進行，所有人將手移至碟上並進行迎碟仙的儀式，成功之後開始發問，當然也有所謂的禁忌，就是不能問其身世或死因，否則會惹禍上身，但是最可怕的還在後頭，如果結束時並未請回碟仙，就會發生一連串可怕的事情，民間已傳出不少因為沒有請回碟仙而發生事故的傳言，當然無論真假，這樣的遊戲最好是連碰都不要碰為妙。

9.「魔神仔」找你玩

傳言是一種遊走於山林間的魑魅魍魎的，用台語來講就是「魔神仔」，是經常出沒在山區、荒野的妖怪，通常在山地或是接近都市的丘陵都會出現，據說會化作人形，引誘人跟著上山，大致持續五到七天，在這段期間，會捉弄人掉入泥巴堆，甚至讓人吃動物或是昆蟲的排泄物；但一般來說就坊間所傳關於「魔神仔」的故事看來，祂們原則上都沒有什麼惡意，只是喜歡開玩笑或是惡作劇讓我們陪祂玩，不過雖然是這樣講啦，但如果能不碰到當然還是最好啊！

10.台中紅衣小女孩

提到台灣的都市傳說，流傳最廣的大概就是熱門到還翻拍成電影的「紅衣小女孩」了吧？其實祂的性質有點像是上述所講「魔神仔」的化身，故事背景是發生在台中市北屯區的大坑風景區山上，一個家族出遊，其中一位親友在遊玩不久後病故，而後發現影片中居然有一名紅衣小女孩走在隊伍的後方，雖然後來有爭議說影片是做假的，然而，這樣的傳言早已透過媒體傳至大街小巷，且大多數人還是抱持著「寧可信其有」的態度，不過也有人稱紅衣小女孩其實是人的心魔，大家是否認同呢？（編輯：許苡晴）