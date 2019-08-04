▲阿桑提醒「這博愛座」！孕婦翻白眼神回一句，對方秒走人。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社二館）
▲阿桑提醒「這博愛座」！孕婦翻白眼神回一句，對方秒走人。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社二館）

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博愛座是為了方便老弱婦孺，以及提供給有需要的人優先使用，不過，長久以來卻一再發生爭議。近日一名孕婦就在臉書社團透露，自己日前搭公車坐了博愛座，不料竟被一位阿桑提醒「妳坐的是博愛座」，讓她白眼翻到後腦勺，直接以 14 字霸氣回應，讓對方瞬間鴉雀無聲，默默走回座位坐好。

原 PO 在臉書社團「爆廢公社二館」貼出照片並指出，自己因為是孕婦，昨（ 3 ）天早上搭公車時便坐了博愛座，沒想到竟有一位歐巴桑告訴她「妳坐的是博愛座」，讓她大翻白眼，反問「阿怎樣嗎？沒看過這麼漂亮的孕婦？」阿桑聽後瞬間閉嘴，默默的走回她的座位坐好。兒原 PO 也不禁直呼「感謝妳特地過來提醒我是孕婦這件事」。

▲孕婦搭公車坐博愛坐，卻被阿桑提醒「這是博愛座」，讓她相當傻眼。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社二館）
▲孕婦搭公車坐博愛座，卻被阿桑提醒「這是博愛座」，讓她相當傻眼。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社二館）

貼文一出，立刻引發網友熱議，大家紛紛留言「博愛座不是老人座！」「博愛座是要讓有需要的人使用，不是只有老人能用」、「博愛座魔人，消滅」、「沒知識的死老人，又愛賣弄正義，以為自己很厲害」、「白眼直接翻到最高啊！」「神回我喜歡！有些歐巴桑就愛管這麼寬！」「自己有位子坐還管別人，海線的哦」、「玩殺，爽啦！」

另還有人直誇原 PO「真的太正了！完全看不出來是孕婦」，其實，這名霸氣的孕婦疑似為爆系名人「武君」，經常在爆系社團出沒，不僅長相出眾，身材也相當誘人。不少網友見狀更不禁笑言「阿桑沒發摟爆系啦！」（編輯：許苡晴）

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