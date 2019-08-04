彰化縣溪州鄉一戶民宅今（4）日清晨發生火警，住在1樓的男屋主趕緊逃出屋外，並報警搶救，消防員趕到後，發現蘇姓女屋主疑似吸入過多濃煙，已遭嗆暈倒臥二樓浴室，意識不清送醫搶救，被消防人員緊急送醫，事發原因仍待火調人員調查。

溪州鄉今（4）日晨傳出火警意外，位在中山路三段的一棟民宅突然冒出陣陣濃煙，睡在一樓的男屋主驚覺失火，趕緊逃出屋外，對趕來的消防隊員表示，女兒還在二樓，消防隊進屋搜救，在二樓浴室找倒疑似遭濃煙嗆暈的女子，所幸經送醫後已恢復意識，暫無生命危險。

彰化消防局接獲報民宅火警，立刻出動各式消防車輛11輛，消防人員28人前往搶救，到場發現屋內不斷竄出濃煙，且有民眾受困，消防人員不敢大意立即入室搜索，5時30分在二樓後側浴室內，找到昏迷的蘇姓女屋主（38歲），外表無燒燙傷，但意識昏迷，緊急送往員基醫院搶救又轉送彰基救治。

彰基副院長周志中表示，蘇姓女患者因吸入性嗆傷，經抽血檢驗，血中有一氧化碳中毒，先以插管維持氧氣呼吸，由於該患者本身還有內科疾患，不單純只有的吸入性嗆傷，幸好身體無明顯的燒燙傷勢，安排至加護病房，目前無生命危險。

彰化縣消防局第四大隊長葉清添指出，火警現場為RC住宅跟汽車修配廠混合的建築物，發現民宅一樓後方神明廳有火燒痕跡，受困的蘇女原獨自睡在2樓前方房間，初步研判是在逃生時躲進後方浴室內，可能因吸入過多濃煙而意識不清，生命跡象一度微弱。

葉清添說，初步研判是起火點，而起火後濃煙往上竄，造成獨自睡在2樓的蘇女逃生時躲在浴室，也因吸入過多濃煙而昏迷，這場火警燃燒面積約20平方公尺，車庫內計有3輛小客車及1輛機車受損。