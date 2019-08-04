中國大陸政府本月1日全面封殺47城市自由行，接著各省市自9月將陸續限縮團配額，已有8個省市會嚴格控管配額，包含廣東、北京、上海、四川、浙江、天津、寧夏、江西省，目前已知10月團客砍半，11、12月剩3成，預計年底，也就是9月到12月，旅行團將少40萬人次。

旅行業同業公會全聯會表示表示，目前已知道8個省市開會討論第4季中國大陸客團來台情況，策略大概是10月砍半，11、12月剩3成，預計9到12月旅行團將少40萬人次。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，上海12家組團社，包括上海攜程每月限額325人、廣東21家組團，包括廣之旅每月限額1200人次，廣州攜程每月500人次、浙江18家組團社，每月限3000人次、天津11家組團社每月300人次、寧夏5家組團社每家每月50人次、江西7家組團社每月每家80人次、四川9家組團社已開完會，但尚未傳出配額數、、北京29家組團社則尚未開會討論。

旅遊業者李奇嶽呼籲，東南亞是潛力市場，人數仍有極大的努力空間，建議可開放東南亞免簽，目前僅剩印、越兩國尚未開放，並鼓勵包機來台。

李奇嶽舉例，泰國每年赴日本旅遊人次為100萬人次，但來台卻只有幾十萬，而根據觀光局公布，菲律賓來台人次1年有30幾萬，但菲律賓觀光旅遊局公告的卻僅10萬人次不到。

關於日韓、港澳市場，李奇嶽認為難有爆量成長，但也絕不能鬆懈宣傳。