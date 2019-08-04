買房或許對許多人而言是必經之路，差別只在於早買或晚買，不過，一名醫師就透露，自己忍了 2 年不買房，如今回頭看當時的決定仍覺得做得很對，因為他把這筆錢拿去投資，獲利竟高達 23.82％，讓他認為可以不必急著進場買房，而網友們見狀則議論紛紛。

原 PO 在「mobile01」論壇中以「我是醫生，我”現在”還是不買房」為題發文，他表示，自己將投資主力放在美國指數型基金上，目前績效顯示 +16.37％，但因為中途換過標的，有些獲利已經實現，如果單純以目前帳戶總值扣除匯入金額，總獲利高達 +23.82％。

原 PO 也指出，每個人都有他的投資選擇，沒有人能為別人的投資負責，你只能為你自己的投資負責！他同時提到，台灣今年很可能是人口負成長元年，究竟什麼時候才要買房？他認為，或許可以晚點再入手，並直言「實價登錄 2.0 通過後，我才會開始思考這個問題。請注意，不是實價登錄 2.0 通過我就會買房，而是通過後我再來思考這個問題」。

貼文一出，立刻掀起熱議，網友紛紛留言「沒真的強迫性需求，等越久，選擇多，又省錢…」「你越不急有人就越急阿」、「有錢不怕沒地方住好嗎」、「房子對有錢人來講只是一個晚上可以睡覺的地方」、「我覺得樓主說得很好啊，以台灣的現況來說，學習投資的效益是大於投資房地產的，現在的房市已經無法跟過去相比擬，大部分有買房需求的人還是以薪資支付房貸為主，薪資增長的速度就是這樣，房價再怎麼漲也是這樣了，房市要大漲只能”大幅”開放外國人買賣，不然怎麼買賣都是島內互相買賣而已」。

不過，也有人不贊同原 PO 想法，「醫師的收入在社會結構中都是保持在前段，買不買房是真的無所謂，長期操作投資報酬率都有在十幾趴，連醫生不當也無所謂了。現實中不是每個人都有能力當醫生，投資別說穩定獲利，賠到一屁股債的多的是。結論：成功範例不適用於每個人身上…」「報酬率 23％ 都贏股神了，還當什麼醫生？」「我有個朋友，租了 10 幾年的房子，最近終於還是買房了，從 1 坪 10 萬不買，等到現在 1 坪 20 萬才買，房子買貴就算了，10 幾年的租金也不少」、「各有各的優缺點，想清楚是對自已最有益的」。（編輯：許苡晴）