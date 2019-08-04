隨著時代進步、科技的演進，居家電器也日新月異，就算面對農曆七月的到來，更是「百無禁忌」！每到鬼月就會有不能在晚上洗、晾衣服的禁忌說法，總是讓忙碌的上班族很困擾，加上晚上晾衣服沒有太陽晾乾，容易滋生細菌，近年來就有家電業者推出「乾衣機」，因應多元搭配需求，可以輕鬆省去曬衣服的時間，費用比坊間自助洗乾衣店低價許多，體積大小可在臥室、客廳等家中任一位置安裝，解決租屋族住屋空間狹小的問題，非常受到歡迎。

進入農曆七月，洗衣、曬衣服的禁忌再度被提起，晚上洗衣服不僅容易讓游離電波(鬼)黏著在上面，不容易脫身，白天細菌滋生晚上沒有太陽晾乾，衣服細菌孳生導致皮膚發癢，若是晾在室內，又擔心溼度過高，成為黴菌孢子孳生的理想環境，誘發氣喘發生，台灣人愛室外曬衣的習慣即將面臨「風水」以及「健康」的考驗。

觀察消費者需求，LG特別引進韓國熱賣、具備革新概念的家務救星「免曬衣乾衣機」，以除濕式智慧乾衣技術，搭載雙迴轉變頻壓縮機及變頻馬達，充分達到省時、省電、護衣的絕佳乾衣體驗，2018年在韓國創下每個月熱銷5萬台以上的佳績，今年特別引進台灣市場，期望能藉由「免曬衣物，解放勞務」的概念，持續推進在台灣市場的智慧家電成長動能。

LG表示，這款乾衣機可因應多元搭配需求，雙變頻乾衣一次不到4塊錢，費用比坊間自助洗乾衣店低價許多，即便再多衣物也可免除大量曬衣的困擾，且110V電壓可隨處插電方便使用，還有集水盒設計，解決租屋族住屋空間狹小的問題；此外，台灣氣候潮溼悶熱，一旦衣服量多容易曬不乾，晾在屋外的衣服沾附PM懸浮微粒，容易引發過敏，造成健康疑慮，免曬衣乾衣機可輕鬆省去各種煩惱與擔憂。

Whirlpool惠而浦2018年底在美國上市了全新滾筒乾衣機後，隨即造成熱銷，今年7月也在台灣推出2款滾筒乾衣機，以超大容量、烘衣最快、最省錢等特色為主打，最快只要20分鐘就可以烘乾5公斤衣物，想要立刻穿衣出門沒煩惱，且每次運轉費用僅約2元，省錢又省力氣，輕鬆打造更舒適的居家生活品質。