參選2020年總統的高雄市長韓國瑜找到總統競選團隊發言人，台視主播何庭歡將從5日周一起正式上任。何庭歡表示，當初自己被徵詢是在預料之外，私下見到韓國瑜本人來求才也「嚇一跳」，她也說明自己的加入，將為韓國瑜陣營加入「清新、女性、溫柔」的特質。

何庭歡受訪時坦承，她被徵詢時「其實也是有點嚇到」。她是在七月下旬，有朋友約她聚餐，等到見面坐定位後，朋友說「有競選陣營希望你當發言人」，接著韓國瑜本人就出現。韓國瑜向何庭歡表示，韓團隊目前求才若渴，希望她幫忙，也願意給她時間思考。何說「這是我第一次私下見到韓國瑜本人，我覺得他非常誠懇，也希望我幫團隊打這場選戰」。

何庭歡說，他思考一下後，決定轉換跑道，雖然公司和長官對她一直很照顧，但她本身喜歡冒險，也認為機會難得，她願意接受挑戰。何庭歡過去主跑黨政新聞，談到她能幫韓國瑜什麼？何庭歡說，韓國瑜向她表示，看中她有媒體經歷，希望藉由她清新的特質，在韓團隊的調性比較剛硬下，希望她出任發言人，能帶給韓團隊「清新、女性、溫柔」的特質，未來她願意扮演好對外溝通角色。

何庭歡指出，未來她將在台北競選辦公室上班，負責國政顧問團這部分，但因為周一才報到，等上班之後，再向大家說明與回答各項問題。

何庭歡表示，韓國瑜市長周一到周五在高雄拚市政，六日才會投入2020選務工作，她身為國政業務發言人，將讓韓市長能夠專心高雄市政，她願意幫韓國瑜分憂解勞，回答大家問題。

至於從媒體轉換跑道變成政治團隊的成員，是否擔心未來遭受攻擊？何庭歡說，她不擔心，未來團隊會向郭董陣營聯絡，「國民黨要團結，團結都不見得贏，更何況是不團結，希望大家能夠團結」。