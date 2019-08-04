自從「浩角翔起」的阿翔和謝忻爆出不倫戀之後，兩人的演藝事業暫停，也波及阿翔的搭檔浩子跟著停工。趁空又剛好是暑假，浩子帶家人到東京旅遊，偷到一點時間自己跑去吃壽司，還久違地和自己對話，但這心裡話一貼上臉書，卻叫粉絲看到心裡悶悶地眼眶泛紅。

浩子在臉書的PO文，感覺不像在講這次旅遊，而是跟阿翔喊話，兩人似乎曾對著天燈許願、曾一起享受搶東西吃的樂趣、曾經舉杯對飲聊心事…，但這一切的一切，卻在浩子最後脫口而出：「下次見面不知道是什麼時候！」「感覺我們一個人好像陌生人！」暗示著淡淡的悲傷，也讓粉絲惆悵不已。

浩子臉書全文如下〜〜

這個暑假

孩子們繼續打機台，孩子們的媽在他們背後看著。

午餐，在新宿點了一盤握壽司，和自己。

「親愛的自己，呼……

我們倆個人好久沒有聊聊天了，

ㄜ……應該是說，我們一個人，

好久沒有聊聊天了……」

你看出我好開心，笑著說這個開心好矛盾，

因為那年我們一個人在天燈上面寫著我們要變成一個SuperStar，

可是今天的午餐，

我們卻因為店裡面沒有半個人認識我們而感到開心自在，

而且這一盤握壽司，

不必在心裡分配誰吃什麼，

而是通通給我們一個人吃就好了，

原來我們一個人在一起的時候，

也好幸福哦~~

來，我們敬我們一杯！

下次見面不知道是什麼時候了，

所以，我們打勾勾：

「我們一個人要永遠愛著彼此好嗎？」

於是，我們一個人各自回到同一個地方，

感覺我們一個人好像陌生人。