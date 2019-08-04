彰化花壇區兒童發展社區資源服務中心與知名咖啡烘焙業者合作，提前歡度父親節，今（4）日邀請15戶資源家庭製作父親節蛋糕，兒童們開心擠奶油，慢慢完成家人專屬的蛋糕，兒童們第一次體驗，掩不住興奮，做好蛋糕與家人分享。

彰化縣政府委託辦理彰化花壇區兒童發展社區資源服務中心，4日與瑋彭建設香萍教育中心，在85度C彰化自強店舉辦老爸我愛你—彩繪父親節蛋糕活動，邀請親子檔攜手DIY獨一無二的父親節蛋糕，藉此感謝父親為家人長年辛勞付出，彰化縣議員李寶銀也前來關心，並肯定業者協助辦理公益活動。

85度c彰化自強店長吳瑋瑋表示，透過溫馨的活動空間以及DIY手作蛋糕的方式，從心出發，讓爸爸媽媽牽著孩子的手一起擠出一朵朵美麗的小花裝飾，從他們的臉上看到這種不曾有過的體驗跟蛋糕製作，做完後由孩子親自將蛋糕一口一口的遞給爸爸媽媽地品嘗著，讓蛋糕的美味頓時提升了許多，促使家庭的親密感提升以及創造美好回憶。

慈愛教養院長張明正指出，研究發現也指出，家中成員忙碌的現代工商業社會休閒其實是更加重要；許多家長將大部分的時間花在工作上，而對於家庭氣氛的營造、親子關係的建立較為疏忽，然而，若能多利用假日或閒暇時間安排全家性的休閒活動，也讓家人有更多機會互動與共同學習，對於家庭的凝聚力與氣氛有幫助。

85度C彰化自強店執行長王韋彭說，有能力回饋社會時，想到的就是慢飛天使，透過自身一點愛心，讓資源家庭的兒童有妥善照顧、身心安全的成長環境，而今天邀請15戶資源家庭製作蛋糕，讓他們可帶回家與家人分享。