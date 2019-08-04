羅志祥（小豬）日前40歲生日，他的大陸網紅女友周揚青（Grace），特別用心張羅為他舉行了一個驚喜生日派對，讓小豬開心不已，更首度公開他與女友的正面合照，還留言：「愛你@gracechowwwww」高調放閃，事隔數日，周揚青特別在微博公開一篇名為「小小周的微事記」，猶如她跟小豬的戀愛日記，內容相當浪漫。

周揚青公開和小豬拍拖的點點滴滴，以及她對愛情的看法。文中透露，小豬生日前有叫她不用買禮物，但她依然偷偷地為對方送上驚喜，四出奔波準備氣球、裝飾品、蛋糕等。她還表示：「這麼多年我去找男朋友的機票和酒店，從來都是我自己訂自己付（不是他不給我訂，是因為我媽從小告訴我，除了妳的父母，沒有任何人有義務給妳花錢。）」即使逛街她都先看男裝，幾乎事事以男朋友為重。

眾所周知，小豬工作忙碌是個大忙人，但周揚青從來不會計較小豬沒有時間陪她，並直言自己如果一旦愛上對方，就會付出全部，不會覺得這叫卑微，因為做每件事的過程，都是發自內心的開心，甚至如果小豬說一句「想念她」，她就可以立即取消工作去見男友。

不過，也有不認同她的朋友笑說，這種事應該是男生做的呀，然而周揚青超級保護小豬，回說：「因為我是男朋友，他是女朋友啊！誰又規定了浪漫的事只能是男生做給女生？」不介意做一個付出很多的女朋友，這讓朋友也替她委屈說：「妳太獨立，付出太多，男生不會珍惜。」倒是粉絲和網友都大讚周揚青是絕世好女友。

最後，她透露其實小豬也很愛她的：「我男朋友一有空閒就會帶我出去旅行，逛街看到好看的衣服就會買給我，也經常在即使很累的情況下，還是出去陪我看我喜歡的電影。」強調小豬也付出很多。

難怪網友看完之後都瘋狂催婚，希望小豬趕快把周揚青娶回家，事實上，拍拖多年的兩人感情相當穩定，早就見過雙方家長，相信兩人已經認定對方了啦。













