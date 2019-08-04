針對延燒至今即將屆滿兩個月的香港反送中行動，至今衝突越演越烈，甚至傳出中國大陸解放軍進駐香港。今天（4日）上午台北市長柯文哲在板橋天德宮祭拜時，被媒體詢問到反送中議題，柯文哲則無奈表示，中國大陸方面應該要妥善處理，「民怨沒解決，問題不會解決。」

柯文哲坦言，現在的香港與2013年2014年的台灣很相近，「今天這裡抗議，明天那裡抗議，台灣做為華人世界社會先進的地方，大陸方面也是可以參考。」柯文哲說，相較於其他國家，台灣社會運動以及民主進步的社會成本是最低的，「你看看南韓光洲事件事，是現代版228，學生運動是丟汽油彈的」柯文哲強調，台灣的民主政治能夠走到今天，雖然不是一百分，但已經相對算好了。

不過話鋒一轉，談到中國大陸解放軍可能進駐香港一事，柯文哲也向中國大陸高層喊話，「作為一個政治人物，中國高層要有能力反省歷史，看看台灣發生的事，看看六四（天安門事件）發生的事，怎麼處理香港，頭腦要清楚一點。」

柯文哲也建議中國大陸，香港問題可以參考過去台灣發展，近一步想出解方。此外，柯文哲也向台灣民眾喊話，「中國在處理香港問題時，他如果覺得台灣可以輕易幹掉的話，對香港下手會更重，所以強大的台灣，可以給香港更大保障。」