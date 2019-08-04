富邦悍將選秀探花江國豪今(4)日在對Lamigo桃猿的比賽上場中繼，而這也是他職棒生涯的初登板，不過卻被桃猿打者給震撼教育，2局被敲4安、包括1發全壘打，丟掉2分，所幸靠著王正棠的逆轉安打，才幸運的逃過敗投。

6局上，富邦換下先發投手陳仕朋，當時還以2:1領先。但接手的江國豪在兩出局後，被藍寅倫、林泓育和朱育賢連敲3安，丟掉1分；第7局又被林承飛給掃出陽春砲，讓富邦陷入2:3落後的險境。所幸王正棠在8局下代打建功，一棒敲回2分，才讓富邦逆轉以4:3贏球。

賽後富邦總教練陳連宏表示，江國豪的表現在預期之中，雖然今天有掉分，但對他來說是好事。而至於在這一場中繼則是賽前就設定好的，因為陳仕朋過去在6、7局續投總會遇到危機，因此今天本來就安排江國豪在此時上場。

而江國豪自己則是認為今天的進壘點還要加強，那一發全壘打就是外角失投遭到狙擊。下場之後，富邦的學長也有對他做一些提點，要自己要求好進壘位置。

初次在職棒賽場上投球，江國豪笑說「比打中華隊還緊張」，簡直就像是在國際賽。不過在度過第1局後，第2局上場時就有調適過來了。

由於陳仕朋和游霆崴近期狀況都不錯，因此陳連宏指出，江國豪之後應該還是暫時會以6、7局的投球任務為主，但也會視選手狀態做調整。