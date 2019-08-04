這張怵目驚心的照片，是澎湖漁民顏善蘢出海作業時，在風櫃蛇頭山的馬公內海海域攝得，透明無殼的海龜屍體任意漂流海上，頭部整個被削掉，他將照片PO上臉書之後，引起鄉民極大的迴響，有人懷疑是遭人殺害棄置海上；不過經記者聯繫澎湖縣政府農漁局生態保育科技士藍志嵐，說明照片中的海龜應該只是自然死亡的綠蠵龜，死亡時間大約3、4日。

據了解，顏善蘢4日駕船出海作業，赫然在風櫃蛇頭山海域發現「透明海龜」漂流，當時發現海龜斷頭、龜殼透明，其中龜背內部血管肌肉清楚可見，顏懷疑這隻綠蠵龜是遭人剝殼斷頭殺害，因此上岸後立即將照片PO臉書，引發鄉民熱烈的討論，大加撻伐殺龜兇手慘無人道，不可原諒。

經記者詢問澎湖縣政府農漁局生態保育科技士藍志嵐，說明照片中的這隻海龜是綠蠵龜品種，估計已死亡3-5天，海龜屍體已出現腐爛現象，由於龜背甲殼就像人的指甲一樣，死亡後經海水沖刷會一片一片的脫落，最後出現這種無殼透明的現象，乍看之下十分震撼；至於斷頭的原因，有可能被海中其他大型物種咬食，或者遭船艦螺旋槳削去頭部致死。

目前世界上有7種海龜，澎湖可發現5種（綠蠵龜、玳瑁、赤蠵龜、欖蠵龜、革龜），其中大多數是綠蠵龜，這幾年在保育單位的努力之下，許多沙灘都陸續傳來母海龜上岸產卵的好消息，望安還設有全國首座海龜生態保育區。另一方面，水試所的澎湖海洋生物研究中心附設傷病龜收容中心，也是國內最重要的海龜救傷機構，不過經由這事件傳遞出，民眾對於海洋永續經營的理念，已逐漸深化紮根到基層。