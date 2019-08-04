「2019第五屆U-12世界盃棒球錦標賽」（V WBSC U12 Baseball World Championship）冠亞軍由中華隊與日本隊爭霸，最後中華隊以4:0擊敗日本隊，將本屆冠軍留在台灣，現場觀眾莫不歡欣鼓舞。而前行政院長賴清德也現身球場觀戰，為中華小將加油。

賽後，賴清德在臉書貼文，「在台灣舉行的U12國際少棒錦標賽，台灣小將一路過關斬將，今晚勇奪冠軍！我與世界棒球總會Riccardo Fraccari 會長及彭誠浩副會長特別到亞太國際棒球訓練中心棒球場為所有選手加油，看到來自世界各國的教練選手與家庭們，來到台南以球會友，希望大家都能留下美好的夏日回憶與溫馨的交流體驗，也期待未來在世界的棒球舞台上繼續看到大家」！

為期9天的賽事進入尾聲，4日下午古巴隊與韓國隊進行爭奪季軍之戰，古巴隊以2:1擊敗韓國隊，獲得本屆季軍。晚間中華隊對上日本隊，爭奪冠亞軍，賽事門票一開賣即迅速被搶購一空，主球場當天滿場完售。

今年共有來自世界五大洲、12個國家代表隊進行球技、文化及城市交流的活動，包含美國、日本、韓國、古巴、墨西哥、捷克、南非、澳洲、義大利、委內瑞拉、斐濟及中華隊等。9天激烈的賽事，各項賽事如期圓滿完成。各球隊小將們每場比賽中之努力及表現，相信讓所有球迷們在這個暑假都留下深刻難忘的回憶。