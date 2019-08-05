新北市林口新市鎮面積廣闊，位於重劃區西側的南勢國小商圈，低密度規劃讓住宅棟距適宜，不過因地段較偏、屬純住宅區，生活機能相對較弱，因此成為重劃區中房價最便宜的區段，也相對較少受區域行情波動影響，屋齡10年左右大樓單價約20初頭萬元就能入手，相較林口整體均價便宜逾1成。

自住客湧出，林口新市鎮的交易量升溫，根據新北市地政局統計，林口7月建物移轉交易買賣棟數為436棟，較去年同期大幅成長48.8%。

林口新市鎮因鄰近台北，房價相對親民，一直以來受到首購族的歡迎，就區域來看，以南勢國小商圈房價更低。信義房屋林口店專案經理李程業表示，南勢國小商圈雖同為林口新市鎮，因屬純住宅區，生活機能較弱，但房價相對親民，且區內為低密度開發，擁學區、公園綠地，居住環境佳，屋齡10年左右大樓，單價約20-25萬元，相較林口區實價登錄均價28萬元，便宜超過1成以上，房價也在區域行情波動時，相對較少受到影響。

除此，商圈內還有部分為透天產品，屋齡10年、總坪數70坪左右，總價為1500-2000萬元。

南勢國小商圈以南勢街為主要道路，東接文化北路一段，區內有便利商店、餐飲小吃店、五金生鮮賣場，交通近國道1號交流道，至機場捷運A8林口站也不遠，但主要生活機能、大型採買則仰賴文化三路的三井OUTLET及家樂福。