▲說起布袋戲就不得不提起雲林霹靂黃家，現任董事長黃強華正傳承家業給兒女黃亮勛與黃政嘉兄妹倆。（圖／記者陳明安攝）
▲說起布袋戲就不得不提起雲林霹靂黃家，現任董事長黃強華正傳承家業給兒女黃亮勛與黃政嘉兄妹倆。（圖／記者陳明安攝）

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布袋戲是許多四、五、六年級生的共同回憶，而說起布袋戲就不得不提起雲林霹靂黃家，現任董事長黃強華正傳承家業給兒女黃亮勛與黃政嘉兄妹倆，只是百年「黃家第五代」是榮耀也是甜蜜的負荷，兩人成長過程中，一個低調、一個極盡全力宣傳，但終歸想的都是同一件事-布袋戲的文化傳承與創新！

「人生不同階段，會有不同體會」黃亮勛大學以前在雲林念書，對於家裡做什麼很「低調」，坦言不是因為難以啟齒，只是覺得要解釋很多「有點煩」。之後到台北念書學管理，文創概念開始流行，這才真正思考布袋戲文化傳承的意義，但讓他決定接班的轉捩點，則是當兵時老家一通電話。

▲霹靂董事長黃強華（本名黃文章，圖中）攜手與兒女黃亮勛（圖右）與黃政嘉（圖左），打造霹靂未來藍圖。（圖／攝影師郭政彰攝，霹靂國際提供）
▲霹靂董事長黃強華（本名黃文章，圖中）攜手與兒女黃亮勛（圖右）與黃政嘉（圖左），打造霹靂未來藍圖。（圖／攝影師郭政彰攝，霹靂國際提供）

「片廠失火了！」天還沒亮，黃亮勛接到緊急電話趕回家，半夜那一把無情火燒遍諾大廠房殘破不堪，原本光彩奪目的戲偶也變焦黑不堪，但冥冥之中卻好似煉金一般，燒出堅強意志也開啟了他的接班路，「那時我才感同身受，原來自己是家中一份子，早已跟布袋戲分不開了」。

而相較接班很晚才「開竅」的哥哥黃亮勛，妹妹黃政嘉則早就意識到布袋戲與自己的關係，「我不像我哥那麼低調，但我會很親民」求學時期還把自己當成霹靂「代言人」，逮到機會就宣傳自家品牌，玩cosplay扮演的是霹靂系列角色人物，手上拿的精美道具出自霹靂道具組。

▲霹靂品牌總監黃政嘉，早就意識到布袋戲與自己的關係，逮到機會就宣傳自家品牌，玩cosplay扮演的是霹靂系列角色人物。（圖／霹靂國際提供）
▲霹靂品牌總監黃政嘉，早就意識到布袋戲與自己的關係，逮到機會就宣傳自家品牌，玩cosplay扮演的是霹靂系列角色人物。（圖／霹靂國際提供）

不僅如此，話劇或舞台劇，黃政嘉都能「濫用職權」請出木工組釘出「一片森林」，上國文課時，找來招牌配音師以台語唸唐詩，讓同學感受古文的蒼勁有力。她無所不用其極宣傳、熱情參與，為的就是讓更多人知道「布袋戲不僅僅只是廟口的掌中乾坤」，布袋戲能做的，其實超乎想像！

「大家可以走一趟片廠，就知道為何我跟哥哥都不會『弄戲偶』了！」霹靂布袋戲拍片早已不是大家刻板印象廟口一小角落的舞台，而是有媲美實景的假山庭園造景，有聲光爆破、飛砂走石，況且一尊戲偶至少3公斤起跳，要活靈活現操偶真的得要師傅級，這方面兄妹倆不敢「造次逾矩」。也因此每當別人問起，身為霹靂人「你會『弄』嗎？你會操偶嗎？」兩兄妹也只能無奈笑著，心裡想「這題麥擱問」！

▲霹靂布袋戲一尊戲偶至少3公斤起跳，要活靈活現操偶真的得要「師傅級」來操作，圖為霹靂首席操偶師「貓叔」丁振清。（圖／記者陳明安攝）
▲霹靂布袋戲一尊戲偶至少3公斤起跳，要活靈活現操偶真的得要「師傅級」來操作，圖為霹靂首席操偶師「貓叔」丁振清。（圖／記者陳明安攝）
▲霹靂布袋戲雲林虎尾片廠是黃亮勛（圖右）與黃政嘉（圖左）從小長大的地方，笑說小時候兩人總把片廠當遊樂園。（圖／記者陳明安攝）
▲霹靂布袋戲雲林虎尾片廠是黃亮勛（圖右）與黃政嘉（圖左）從小長大的地方，笑說小時候兩人總把片廠當遊樂園。（圖／記者陳明安攝）

黃政嘉坦言，年輕時只是從粉絲的角度想全力宣傳，但直到曾祖父黃海岱離開，才真的感受到國寶級文化有消散的危機，「如果沒有人傳承，大家就都看不到了」於是才逐漸從粉絲轉變為公司經營者的角色。

▲布袋戲大師黃海岱是黃亮勛與黃政嘉的曾祖父，一手創立「五洲園」，在台灣布袋戲界被尊稱為「通天教主」。（圖／霹靂國際提供）
▲布袋戲大師黃海岱是黃亮勛與黃政嘉的曾祖父，一手創立「五洲園」，在台灣布袋戲界被尊稱為「通天教主」。（圖／霹靂國際提供）

如今霹靂成立30多年，近年來布局中國大陸與日本有成，台日混血作品《東離劍遊紀》更在日本偶動漫界殺出一條血路，從日本紅回台灣，在大陸相關授權手遊以及線上與線下的活動，以及首度進軍Netflix國際影音串流平台，都讓霹靂這個資深品牌再顯生機勃勃。

▲霹靂黃家第五代兄妹黃亮勛與黃政嘉，與公司同仁們攜手打拼，讓霹靂近年來布局中國大陸與日本有成。（圖／記者陳明安攝）
▲霹靂黃家第五代兄妹黃亮勛與黃政嘉，與公司同仁們攜手打拼，讓霹靂近年來布局中國大陸與日本有成。（圖／記者陳明安攝）

即便創新的路上偶有岔路，更有排山倒海的壓力襲來，但兄妹倆異口同聲走在正向道路上，重視文化的本質-內容，並賦予新的呈現形式，就能讓布袋戲文化傳承再延伸！

▲霹靂布袋戲系列影集首度進軍Netflix國際影音串流平台，讓霹靂這個資深品牌再顯生機勃勃。（圖／霹靂國際提供）
▲霹靂布袋戲系列影集首度進軍Netflix國際影音串流平台，讓霹靂這個資深品牌再顯生機勃勃。（圖／霹靂國際提供）

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