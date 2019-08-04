近年來台灣歷經 2 次年金改革，前總統馬英九任期內每年減少 15 萬元退休金，現任蔡英文總統執政期間，每年又減 36 萬元，總共每年減少了 51 萬元。有網友就好奇在 PTT 問及「年輕的軍公教，其實是反年改？」掀起眾網友論戰。

原 PO 在 PTT 八卦版表示，雖然蔡英文總統這次做了年金改革，讓快破產的年金可以永續，但仔細想想，「根本就是另類的傳炸彈？只是炸彈變成 30 年後引爆？因為身邊有些年輕的軍公教剛畢業考上沒多久，其實根本就沒有想領年金了，因為輪到自己一定又破產一次」。原 PO 認為，這樣改下去，未來人更少，說不定是繳超級多，80 歲退、領更少，反而他們想要另立新基金。

原 PO 接著說，後來想想，覺得只有近 10 年要退休的，才會喜歡年改吧？他並好奇詢問大家「是不是蠻多年輕人是反年改的？不是不改，而是這樣改會讓年輕人更慘？」

貼文一出，隨即引發網友熱議，大家紛紛留言「反年改兩大族群 1.領父母年金啃老族 2.中國派來的五毛」、「人口紅利緊縮又沒外來人口」、「本來就這樣啊！不提一套解決方案，結果是為了讓待退的解套」、「人口紅利早在國民黨執政時就知道用盡，死脫著不敢改」、「也不真的敢下去改，改個不倫不類的，過幾年繼續丟炸彈」、「最好跟勞保合併，改成一樣」、「真的不做不錯，改只會招罵」。

另還有網友指出「年改有一項就是，如果年金投資還是沒賺，以後每四年再砍一次在職人員的退休金，傻子才現在去當軍公教」、「我全家軍公教，年輕人是支持年改的」、「我支持年改。但這不是我要的」、「我認識的年輕軍公教都超支持的耶」、「不改永遠沒機會改」、「不改很簡單，就是從稅收支援，建設延緩，以後你要繳更多的稅」。（編輯：許苡晴）