美國是世界綜合國力最強大的國家，在國際社會上的影響力甚大，其軍隊戰力與裝備也是數一數二的先進。近日有網友就不解的在 PTT 發問「為什麼美國窮人把當兵當成翻身的機會，但台灣卻不會？」結果意外引來一位疑似曾經旅美的網友現身回應，揭密 4 大超棒的美軍福利。

原 PO 在 PTT 八卦版問及，「很多美國窮人去當兵，因為把它當成翻身的機會，像老布希以前就是阿兵哥，但台灣窮人寧願上電視裝可憐哭哭討錢，也不願當兵有個穩定的收入，脫離貧窮的機會，有沒有這個八卦呢？」

問題一出，立刻引來一位專業網友現身說法，「為什麼加入美軍可以脫離貧窮呢？美軍的福利有多好？」他表示，美軍的福利主要有四，包括「大學獎學金、健康保險、BAH 與 VA loan」。接著便指出，1.大學獎學金最近有改制，以前是叫 GI Bill，能提供退伍後的軍人取得一個學位的獎學金。

其中包括了學費、買書的的開銷、跟生活開銷還有住宿費。這個獎學金，等於是在軍人退伍後，國家多養你個四年左右，讓你跟外面世界接軌，及取得生活能力。由於還包含了生活開銷，可以過得很愜意，很多人都用這個獎學金耍廢。這個獎學金也可以過繼給配偶或是子女，可以當成當小孩存大學學費。

2.健康保險，Tricare，世界上最好的健康保險，子女跟配偶也可以一起納保。美國保險很貴，很多項目還要分開保，Tricare 提供負擔得起，又完整的健康保險。3. BAH，營外住宿開支補助，這個是按照住紮地區，以及 dependents 數量來算。假設一個士官駐紮在西岸，有一個老婆兩個小孩，每個月可以多領 3000 左右，比本俸還多。

4.VA loan，購屋貸款，無頭期款，超低利率買房貸款，有一些限制不贅述，可以重複申請，貸款金額跟官階還有服役年資有關，也不是想買什麼房子就買什麼。

該網友直言，簡單來說，國家會照顧軍人的家人，包吃包住，讓人放心上戰場。而除了窮人，加入美軍的人有很多各自的原因，他分享自己遇到的包括「家庭傳統」、「不知道以後要幹嘛的高中應屆畢業生」、「孤兒或家庭背景很複雜的人」、「犯法的屁孩（通常是犯小法）」與「為了給家人健康保險的人」。（編輯：許苡晴）