香港反送中， 4 日下午在將軍澳舉行新一波遊行，並於傍晚5點在香港島西北方的卑路乍灣公園續辦港島西集會，被網友稱為「東西夾擊」。綜合外媒報導，有遊行人士途經將軍澳警局時，向警局內高喊「香港警察、知法犯法」，並丟擲雞蛋、磚塊等物。傍晚 6 點多開始，示威者不理警方有關遊行的禁令，走出馬路向東，直逼中聯辦，隨後便遭遇鎮暴警察布防，制止示威者繼續前進。

晚上 7 點左右，香港警方在皇后大道西展示黑旗，並施放催淚彈驅散、移除示威者設置的路障。示威者隨即轉場至銅鑼灣和紅磡海底隧道入口，後轉往九龍、新界多個區域；警方再趕到，並在銅鑼灣發射近 30 枚催淚彈，示威者也不甘示弱，焚燒垃圾桶阻止警方前進。

據了解，有示威者不滿警方清場誤傷路人，於是圍堵觀塘、將軍澳、天水圍、馬鞍山在內的多間警局，並向其投擲磚塊等硬物，導致多面警局玻璃窗被砸破，而被包圍的警署，亦有警察向外發射多發海綿彈及胡椒彈；隨後示威民眾又在美孚、黃大仙等地聚集堵路。

警方與打游擊的民眾在多地的攻防，約持續到 5 日凌晨 4 點後，清場始大致完成。然而，5 日又是全港「三大罷」的開始，是否會釀成新一波衝突尚未可知，未來一週，香港恐怕暫時無法完全恢復平靜。