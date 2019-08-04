消防隊員總是在人民遇難時，迅速趕抵現場救援，守護眾人安全。不過，近日有網友在《 mobile01 》論壇好奇詢問，若家住在消防隊附近，會不會受到消防車鳴笛干擾，影響生活品質？貼文立刻引發網友熱議，不過大多網友卻認為，住在消防局隔壁其實好處多多，更稱「搶著想要搬過去住！」

原 PO 於文中提到，若家住在消防局隔壁，是否會感到很不舒服？疑惑表示「他們有災害出勤時，是開始著裝出動就鳴笛嗎？還是車開了才鳴笛？」好奇詢問消防隊員在大半夜出勤，如果立刻鳴笛，是否會對附近居民的居住品質大打折扣？想聽家住過消防局隔壁的網友分享相關經驗。

貼文一出，立刻引發熱烈討論，大多網友反到認為，家住在消防局旁邊有許多好處，紛紛回應「正面一點，萬一你家有事時， 2 分鐘就衝到你家」、「人生的事很難說，我有親戚幾年前電線走火，全家葬身火窟」、「不會，住在隔壁覺得很放心，搶著想要搬過去住」、「完全不會覺得吵，反而有一種安心感，有時在深夜雖然會因他們的出勤從睡夢中醒來，但完全不會覺得困擾，反而覺得他們真的很辛苦！如果哪天自己真的需要他們，大概 30 秒就到，不是很放心嗎？」

至於半夜會不會被消防隊出動的鳴笛聲吵醒？有網友表示「我南部家 10 年前搬到消防局斜對面，距離約 150 公尺，第一次過年返鄉的時候，第一晚我幾乎沒睡覺，每次消防車出勤我就會嚇到，到第 3 天我就習慣了」、「消防局出勤的聲音其實住久了就習慣了」；不過，的確也有少部分網友認為「我覺得不好，太吵了，尤其小孩會被嚇醒，家裡離消防隊約 850 公尺，還好這邊不常出動」。（編輯：賴詠璿）