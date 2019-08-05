台灣觀光名聞遐邇，許多外國遊客來台最喜歡品嚐台灣小吃、走訪歷史建築、欣賞好山好水等。不過，近日有網友在 PTT 八卦版表示，一名日本朋友來台旅遊，稱讚台灣食物美味，卻嘆「環境好髒亂」，讓該網友嚇得直問，台灣以國際觀來看真的很髒嗎？貼文立刻引爆廣大鄉民熱議。

原 PO 以「台灣真的很髒亂嗎？」為題，貼文提到近日有日本朋友來台灣旅遊剛返國，他帶著日本友人逛了台北一些景點，最後以九份老街作為旅程的結尾，回程的時候，原 PO 詢問日本友人「台灣不錯吧？」對方卻回應「食物很好吃，可是環境好髒亂」，一語讓他驚嚇直呼「以為我帶他去很髒的地方玩似的」，好奇詢問「台灣以國際觀來看真的很髒嗎？好像很多日本人都覺得台灣很髒的樣子」。

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「跟日本比當然髒」、「習慣了，太乾淨會渾身不對勁」、「都被歸在東南亞了，會多好？」「台北可能還好，新北就很扯」、「台灣真的很髒亂，台灣人自己習慣而已，日本看台灣，大概就像台灣看柬埔寨」、「一堆老舊房子、鐵皮屋，看起來就髒亂」、「夜市本來就髒到爆」。

不過，許多網友表示「除非拿日本比，不然台灣並不髒，甚至比歐美還乾淨」、「你日本朋友沒出過國？髒亂的國家更多好」、「哪國比日本乾淨？」「台灣的環境在世界排名應該算前段班了」、「剛離開舊金山，有些地方又髒又臭，不過巴黎才是味道最重的」、「歐洲髒到爆了，又臭」。（編輯：賴詠璿）