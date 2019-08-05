楊盛安／曾為黃國昌參選立委與立委團隊時期助理

先說結論：筆者「期待」立法委員黃國昌宣佈競選連任新北市第十二選區立法委員，這是地方鄉親俗稱的「七星區」。另外，筆者具名發言，臉書開啟全球模式，沒有動機論。

2013年反媒體壟斷運動以來，黃國昌成為家戶知曉的學者；2014年318佔領運動，黃國昌確立「反國民黨陣營」重要意見領袖的地位。2016當選新北市第十二選區的立法委員，許多台灣人直指黃國昌是政壇的明日之星。因為他具備高顯的學歷、進步的價值、清晰的思路、便給的口才以及出眾的外型，擄獲許多人的「無限支持」。

這段時間，媒體的焦點放在黃國昌的「下一步」，也是許多人對黃國昌的疑問。《上報》日前報導，「時代力量將在近期決議，將黃國昌排入不分區立委名單，搶攻政黨票」。筆者在答案揭曉之前，想表達真誠的想法。

第一、時至8月初，「誰」能為本土陣營守下這一席？

中國國民黨於今年5月29日提名李永萍，她已經勤跑基層一段時間。沈發惠也已於6月25日公開表示「投入總統大選助選」。沈發惠另有規劃，難道要點名在地議員周雅玲、林裔綺、張錦豪嗎？還是要啟動徵召「雞排妹」(本名：鄭家純）扮演刺客，對決挑戰者李永萍嗎？筆者觀察，只有「黃國昌」才有機會守住這一席。

第二、黃國昌列入時代力量不分區名單，「最」能夠拓展政黨票？

筆者認為，「黃國昌難道在選舉期間，只會固守七星區，不去外縣市輔選嗎？」實務上，不可能，也不允許。黃國昌再次成為區域立委候選人，仍然不減他在全國政局的影響力，貴為現職代議士，隨時可以針貶國政時事。再者，2020的黃國昌，只要端出《向人民報告》手冊，向選民說明政績；同時，再端出政策藍圖。不需要複製2016年的選舉行程，在不那麼熟悉的環境，從頭到尾跑一次。

第三、2020年的新北市第十二選區，「成功」必在黃國昌的身上！

2016年的時空背景，成功其實不必壓在黃國昌，他選擇從人口數相對少的家鄉出發，不投入都會型的抉擇，區隔他與其他政治人物的不同。筆者認為，2020年的成功必在黃國昌。2020年黃國昌若連任成功，確立自己的政治版圖，2024年交棒給優秀的子弟兵，是最圓滿的傳承。時代力量政黨票若超越75萬，甚至百萬票，成為真正有民意基礎的年輕政黨。從順風到逆風，從當選到連任，政黨票大幅增長，黃國昌連任立委累積政治實力，以及對政黨的實質貢獻度。筆者相信，黃國昌未來要更上一層樓，將擄獲更多人的「無限支持」。

這是筆者單方的完整期待內容。選舉當前，先不談手段、策略、理念，就是要贏，沒錯吧！但是，若當事人沒有意願，想要離開當年榮耀勝出的戰場，沒有人可以勉強或逼迫。若真如此，我只想對前老闆說，「好可惜」。

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