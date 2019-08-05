香港 0805 大罷工登場，一早除了大量航班被告知取消，連帶地鐵站也都出現堵塞，多班列車因車門難閉合而開不出車站，多條路線服務嚴重受阻。甚至有反對人士與在地鐵站進行不合作運動的市民起了口角。反送中活動風起雲湧，許多香港人都表態支持，但也有部分市民坦言，遊行與罷工確實仍帶來負面影響。

有港媒採訪 5 日一早要出門上班的民眾，就有銀行職員指出，自己基本上支持反送中相關活動，但由於自己負責保管銀行鑰匙，所以還是得準時回銀行開門。另有在葵芳站外等巴士的乘客說，雖然自己今天沒有罷工，但支持非暴力的行動升級，並表示「因為政府好龜縮，罷工有經濟影響力或令政府回應。」

不過，還是有市民對於罷工和交通堵塞感到無奈。有擔任律師的男子說，自己在灣仔法院上班，雖然已提早出門，但沒想到還是上不了車；並重申自己不支持《逃犯條例》草案，也有參加法律界相關遊行，但直言不理解「時代革命，光復香港」的意思，不知該如何上班，回家也很困難，因此感到無奈。

還有上班族蔡先生表示，自己每天由將軍澳搭地鐵到荃灣上班，通常只需要 1 小時 15 分就能到達， 5 日一早特別提早 1 小時、 6 點半就出門，結果到了早上 8 點，他乘坐的列車仍然停在葵芳站到不了荃灣。他坦言，自己一向對政治冷感，對整場反修例運動並不是很了解，也保持中立，但若是認為不合作運動影響到他人，就「不是太好了。」