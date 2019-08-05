陳瑞秋／時代力量支持者

時代力量將一個好局玩爛，也是厲害。黃國昌的自我感覺良好、缺乏現實感，必須付很大的責任。

這幾年，越來越常聽到以黃國昌為首的部份時力黨工痛罵蔡英文、痛罵民進黨，幾乎是任何政策他們都不滿意。從勞基法、立委罷免門檻、同婚法、公投法、實價登錄等等，沒有一樣這些時力的「理想派人士」看得順眼。如果質疑他們是否過度理想化，就會被貼上諸如「失去理想、資方腦袋、民進黨同路人」的標籤。

其實一開始的時力不是這樣的，但這幾年越走越歪、越來越難溝通、越來越自以為是，並且有著讓人害怕的，具有獨裁者特質的思考方式。

以黃國昌為首的部份時代力量人士的想法很像喬治歐威爾反烏托邦小說《1984》裡的大洋國，每個人都活在「老大哥」的監視下，政府說什麼，人民就得相信，因為一切都是「為了你好」。那種「我是為國家社會好」、「我說的才是對的」、「不這樣做就是沒有公平正義」等等，發展到最後，就是一個龐大的一言堂式的國家機器。

這種氛圍讓人害怕，特別是時代力量有些人像是著了魔般地崇拜著黃國昌，拉著整個黨宛如失速火車般，一路撞上山壁。

柯文哲可能組黨，以及組黨必定為時代力量帶來衝擊，這些討論並非最近才有，然而，整個時力的決策機制仍以拖待變，不願正視柯文哲的問題，也不願處理與民進黨的關係。

為什麼？因為以黃國昌為首的時代力量核心領導層，天天想著自己有12%的全國支持度。

但在柯文哲組黨後，時力支持度立刻腰斬，其實也沒什麼好談的了。不知道現任時力黨主席邱顯智與民進黨主席卓榮泰見面時，要談些什麼？還要在「政策議題」上打轉，必須要民進黨也跟時力一樣「進步」，才願意表態支持蔡英文嗎？

如果還要把姿態擺的這麼高，總是站在道德制高點勒索別人，那也不必談了，就等2020年大選全面潰敗後泡沫化吧！

民進黨不會因為時力不合作死亡，但現在的時力已經是加護病房中的末期患者。比較需要跟他人好好合作的是時代力量，醒醒好嗎？

邱顯智如果真的有心要進行黨內外的討論，首先需先有勇氣拒絕黃國昌的情緒勒索、道德綁架，時代力量才有往前走的空間。

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