新北市交通事件裁決處為方便民眾分期繳付交通違規的罰金，從8 月8 日起可利用四大超商（7-11、全家、OK、萊爾富）多媒體機列印分期罰鍰單繳納，每筆代收手續費13元，不須至裁決機關臨櫃繳納，省時又方便。

裁決處處長李忠台表示，以往民眾如有交通違規且屬於不得郵繳條款案件，在裁決機關辦理交通違規罰鍰分期繳納，之後每個月的分期罰鍰仍須親臨櫃檯繳納，或至郵局購買匯票後，以掛號郵寄至裁決機關繳款，需耗時及手續費、郵資，也有民眾因無法在裁決機關上班時間臨櫃繳款，遭撤銷分期申請，移送行政執行。

李忠台指出，今年1至6月辦理交通違規分期繳納的件數達65160件、4945人，絕大多件數辦理交通部規定的最高分期期數18期；辦理罰鍰分期繳納最多的交通違規案件是無照駕駛，罰鍰為6000元至12000 元，，其次為酒駕和超載，酒駕可處15000元至12萬元，超載則處以1萬元，再依超載噸數加罰，且無上限。

裁決處說，如需申請分期繳納，民眾須持證件及印章到案件管轄的裁決機關臨櫃辦理，同時繳納第一期款項，從8月8日起則可利用四大超商的多媒體機列單繳納之後各期罰鍰，每筆代收手續費13元，不須至裁決處臨櫃繳納。

裁決處提醒若是辦理多筆違規合併分期繳納案件，或108年7月3日以前辦理的不得郵繳條款案件，及辦理分期時尚未完成吊扣銷駕牌照等非罰鍰處罰者，仍無法在超商繳納，須至裁決處各辦公室服務窗口或各地裁決機關臨櫃繳納；若有相關疑問或需查詢與確認違規繳納情形，可電（02）89786101轉9裁決處詢問。