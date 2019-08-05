台北市長柯文哲，上午參與托育補助「住妳好孕3.0」政策發表記者會。會後接受媒體提問時，被問到昨天（4日）晚間柯文哲在臉書上的PO文，以發大財跟芒果乾（亡國感），左批高雄市長韓國瑜，右批總統蔡英文，是否是為了明天（6日）作準備？對此柯文哲話匣子一開，更談到桃園機場第三航廈一在流標，社子島禁建案與大灣北段爭議，怒批當今中央政府施政疲軟，最後更嗆聲總統蔡英文「妳沒有貪污，可是妳旁邊的每個都貪污啊。」

針對柯文哲前一天在臉書上的PO文，暗指桃園機場第三航廈頻頻流標，是有政治力介入，民進黨立委鄭運鵬也在臉書上回擊，表示柯文哲是因為雙子星案因中資背景遭到阻攔而耿耿於懷。針對這樣的說法，柯文哲相當不滿，一連舉了大灣北段、環南市場改建案以及社子島禁建案為例，強調自己是為了台北市政做努力，若是受到批評會先反省，都是希望台灣能夠更好。

說到激動處，柯文哲似乎越說越生氣，更表明自己在前一次總統大選，是支持總統蔡英文，「可是你怎麼把國家搞成這個樣子？」柯文哲語帶憤怒表示，「妳沒有貪污，可是妳旁邊的每個都貪污啊，不是嗎？」讓在場與會者驚呼。現場記者更追問，貪污一說是否應該要講清楚？對此柯文哲拋下一句「給晚上call in節目去討論吧！」即離去。