台灣許多地名在我們眼中可能看似正常，不過在日本人眼裡可就不一樣了。由於日本漢字有時候會與我們中文意思相差甚遠，有時對於我們來說相當簡單的意思，可能對他們來說卻不是那樣！

對此，日前就一名日本網友於推特上發文表示，台灣有一個地方叫「五股」，是非常性慾旺盛的地方，考慮要不要搬過去住。針對這樣的發文一定有許多人看不懂，其實日文中的「二股」（ Futamata ）是有劈腿的意思，許多八卦新聞上都會有此詞出現，而依序推斷意思，五股則有「腳踏五條船」的意思，才會被這名網友搞笑指出性慾旺盛的地方。

「二股」在使用上比較常出現於日本媒體報導不倫新聞上，但五股也就是指腳踏五條船的事件實在太少，所以比較少用到，近年來比較常用到的也只有日本知名作家「乙武洋匡」被爆出同時出軌 5 人時，新聞才拿來使用。

大多數日本人也知曉這樣的用法，甚至就有網友搞笑表示「第一次看到台灣格鬥遊戲選手『五股石油王』（ Oil King ）還以為是不得了的變態，原來只是個地名，日本人如果不懂的話第一印象肯定很差啊」、「台灣電競選手的名字有五股兩個字，在日本肯定會被當成王八蛋啊」、「看到五股石油王的五股兩字實在很在意，原來只是台灣的地名啊」。

針對這樣的現象，也引得許多台灣網友笑稱「那臺南七股呢？！不就有男的腳踏七條船？」、「石油王表示不敢住日本」、「那七股的」、「幫油王 QQ 」。（編輯：陳雅雲）