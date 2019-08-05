香港「反送中」延燒，「85罷工」也在今(5)日登場。香港機場約有3000名與機場營運有關的員工集體請病假，造成香港機場營運大亂。桃園機場公司也發出通知表示，目前受香港罷工影響，客機入境取消12班、出境取消11班，目前共計取消23航班。

國泰航空及港龍航空都表示，已經收到機場管理局的通知，機場有機會於今日受影響，並且發出警告「我們強烈建議旅客在前往機場前先檢查航班狀況，或於當日延遲非必要的行程。」

其中有關已被取消往來台灣-香港的國泰及國泰港龍航空的航班資料如下：

國泰航空及國泰港龍航空已收到香港機場管理局的通知，機場運作有機會於2019年8月5日和6日受影響。我們強烈建議旅客在前往機場前先檢查航班狀況, 或於當日延遲非必要的行程。國泰航空將在官網更新最新航班動態。

有關已被取消往來台灣-香港的國泰及國泰港龍航空航班資料:

8/5

台北-香港: CX403, KA485, CX467, CX485, CX473, KA483, CX479

台中-香港: KA491

高雄-香港: KA453, KA433, KA443, KA437, KA455

香港-台北: KA486, CX406, CX484, CX472, KA482, CX402, CX478, CX468

香港-台中:KA490

香港-高雄: KA430, KA432, KA422, KA436, KA454

8/6

台北-香港: CX463, CX465, CX473

香港-台北: CX472

有關航班動態，請瀏覽航空城延誤及取消專頁了解航班的服務安排。