台版連鎖速食店「丹丹漢堡」以中西式結合的餐點、親民實惠的價格稱霸南台灣，獨特的口味卻引發兩極評價。近日，一名台南網友在 PTT 八卦版表示，心血來潮跑去吃丹丹漢堡，發現很多人在店門外排隊，好奇詢問丹丹漢堡究竟為何人氣居高不下，貼文立刻引發鄉民熱議。

原 PO 以「丹丹到底有啥好排的？」為題，貼文提到自己是台南人，距離上一次吃丹丹漢堡已經是一年前，突然很想念丹丹漢堡的滋味，到了店家門前卻見長長的人龍，嚇得直呼「去了之後才想起來，過去一整年都沒吃丹丹的原因了，一堆人在排隊！」

原 PO 接著指出「排隊長就算了，內用區有夠熱，冷氣有開跟沒開一樣，套餐說真的也沒比較便宜」，認為其他連鎖速食店冷氣較強，餐點配置也略勝一籌，好奇詢問廣大鄉民，丹丹漢堡高人氣的原因究竟為何。

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，在地人一語道破真相「南部人剩這個可以吃了啊 XD 」，並紛紛回應「南部人喜歡就好」、「丹丹炸雞有夠猛」、「甜的玉米濃湯神神神」、「好吃啊」、「啊就高 CP 值呀！實惠好吃」、「我們南部人有丹丹吃就很好了」、「丹丹超好吃」、「回去吃過，還是粥和麵線好吃」。

不過，也有網友認為「南部垃圾食物」、「排隊的都是北部下來的觀光客」、「要看地點啊，成功路那間根本觀光客店」、「吃過幾次早餐、晚餐都很難吃，不過反正南部人喜歡，覺得是南部驕傲就好」、「上次去朝聖，覺得普普，優點便宜不算難吃」、「我住台南，上一次吃是 2015 年」。（編輯：賴詠璿）