台中市建設局推動「台中美樂地」計畫，今年要把33處老舊公園改造為無障礙友善共融公園，西屯區的12座舊公園今（5）日舉辦聯合開工典禮;台中市長盧秀燕強調，改善空汙、改 造公園，提升市民生活品質就是執政的重點目標。

今天的聯合開工典禮，盧秀燕在建設局長陳大田的陪同下主持，包括立法委員張廖萬堅、市議員黃馨慧、張廖乃綸、林祈烽、西屯區長陳寶雲等皆出席，與市長一起動鏟共同祈求工程順利完工。

盧秀燕表示，西屯區12座友善共融公園改善工程，將針對全區無障礙通行環境、兒童遊戲場及公廁進行整體改善，總經費約2400萬元，預計年底有10座公園完成修繕，其餘2座將在明年完成。其他行政區域的公園，近期也會開工進行改善，希望能提供孩童更安全的發展空間，也讓民眾擁有友善休憩環境。

盧秀燕說，政治不能當飯吃，生活改善民眾才有感，所以施政目標之一是做到，「路平、燈亮、水溝通、公園好玩又安全」，這些雖是市民生活小事，卻是市府建設重點，即便預算拮据也要推動。

陳大田也指出，共融公園設計更多元且有創意，例如導入鳥巢親子鞦韆、旋轉杯，讓祖孫三代能一起共玩。還有「輪椅鞦韆」，讓坐輪椅的小朋友也能體驗盪鞦韆的樂趣，希望在共融公園裡，「遊戲」不再是可望而不可及的夢想，從幼齡到老齡、甚至是身障人士都能安全共享遊樂設施，提升親子生活品質。