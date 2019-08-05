▲高雄市長韓國瑜選後接受日本記者專訪，反問蔡英文總統不敢獨立又不願接受九二共識，那麼「到底台灣2300萬人要去哪裡？」。(圖為韓國瑜接受高雄記者訪問／記者郭俊暉攝，2018.12.17)
▲高雄市長韓國瑜獲得軍系六大社團暨三軍退伍軍人代表的支持，在明年總統大選投票支持韓國瑜，成為泛藍整合的第一槍。(圖／記者郭俊暉攝)

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在郭台銘於黨內初選後動向不明，國民黨的整合尚未完成下，軍系六大社團暨三軍退伍軍人代表5日發表共同聲明，宣布支持曾「質疑年金改革」的國民黨總統參選人韓國瑜，軍系將「放下一切是非恩怨」，在明年總統大選投票支持韓國瑜，成為泛藍整合的第一槍。

軍系六大社團暨三軍退伍軍人代表5日發表共同聲明，宣布支持曾「質疑年金改革」的國民黨總統參選人韓國瑜。（圖 / 國民黨提供）
軍系六大社團暨三軍退伍軍人代表5日發表共同聲明，宣布支持曾「質疑年金改革」的國民黨總統參選人韓國瑜。（圖 / 國民黨提供）

六大社團包括中華民國退伍軍人協會、中央軍事院校校友總會、中華黃埔四海同心會、中華民族團結協會、八百壯士捍衛中華協會及中國國民黨黃復興黨部等。三軍退伍軍人代表包括陸軍退伍軍人代表陳鎮湘陸軍上將、海軍退伍軍人代表費鴻波海軍上將、空軍退伍軍人代表嚴明空軍上將等。

★軍系共同聲明內容如下：

各位先進、兄弟、姐妹們：

民進黨全面執政三年多來，政府失能、社會失序、國會失職、經濟失調、世代失落，斑斑惡行，罄竹難書，貪婪、爭權、獨裁、專政的真面目，已完全展現，人民祈求撥亂反正的聲浪，如排山倒海，去(107)年九合一地方選舉的結果，已經證實「討厭民進黨」就是全民的共識，民進黨不僅不知悔改，反而更加的挑撥兩岸、強力去中，明(109)年總統及立委大選，如果再讓民進黨獲勝，等於讓民進黨重新獲得人民的背書，我們可以肯定的說，整個國家社會都將走向敗亡，中華民國也不復存在，所以，現在我們正處於生死存亡的關鍵時刻，惟有精誠團結，奮力一戰，才能讓民進黨澈底下台。

我中華民國退伍軍人協會、中央軍事院校校友總會、中華黃埔四海同心會、中華民族團結協會、八百壯士捍衛中華協會及中國國民黨黃復興黨部等六個社團暨各軍種退伍軍人代表共同聲明：

明(109)年元月11日總統及立委大選，全力支持中國國民黨提名的總統參選人韓國瑜及中國國民黨提名的立委參選人，也只有「總統勝選，國會過半」才能藍天再現，順利施政。

我六大社團成員暨退伍袍澤，務必放下一切是非恩怨，團結一致，並整合一切可用戰力，投出票來，才能贏得勝利。讓我們共同努力，迎向光明的未來！

中華民國 108 年 8 月 1 日

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