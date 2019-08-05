香港特首林鄭月娥，5 日上午 10 點多召開記者會，外界原希望林鄭能提出合適的解決方案平息民怨，但長達 40 分鐘的記者會，林鄭月娥有如「錄音機」一般，除了聲稱有人透過網路散布不實謠言外，又一再重申示威者暴力違法、危害社會穩定及國家安全，引發在場許多記者及觀看直播的民眾怒火。中國民運人士王丹則在臉書上貼文，分析此記者會的呈現，應是中國國家主席習近平不敢出兵，但又不甘心讓步的結果。

王丹指出，林鄭開這場記者會，雖然沒有宣布要請求中央政府出兵，但她也沒有說要下台，而是繼續譴責示威市民，還把經濟衰退拿出來喊話，相當不知所云。這代表中國政府內部針對香港問題該如何處理仍沒有共識，而一籌莫展的香港政府也只好繼續出來說一些例行台詞；最後王丹還不忘向香港喊話，要香港加油並撐住。

然而，雖然林鄭本人聲稱解放軍會介入是謠言，但香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強的看法，似乎就沒這麼樂觀。他在接受港媒《東網》採訪時表示，林鄭在記者會上的發言讓人懷疑她已沒有辦法處理現狀、無力管治香港，會中又提及五星旗被丟入海、損毀國徽等事是挑戰國家主權、危害一國兩制，似乎是指事態演變至此，已經不只是反對《逃犯條例》修訂，而是「主權的爭奪」，不排除是在替未來出動解放軍平亂的可能「打底」。

對於林鄭月娥的記者會，看在示威民眾眼裡，根本是答非所問，並沒有切入香港民眾關切的核心，但也對於林鄭的表現不再驚訝，小市民只能集結群眾的力量，繼續進行 5 日下午在各區的集會，有示威者為了聲援被捕少女，而在天水圍警署外與警方爆發衝突，不管多少希望，香港人都要替未來再搏上一搏。