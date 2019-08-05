若把頂級和牛與超市牛肉相互掉包，單靠味蕾能吃出差別嗎？國外夫妻檔 Youtuber 「妙見神與方臉」就拍攝了一部影片，老婆惡整老公（老高），把頂級牛與普通牛相互掉包，並觀察老公的是否吃得出來兩者的差異，抑或是會受到亮麗外表影響判斷呢？結局後揭曉也讓網友大喊：超爆笑。

影片一開始，老婆小茉便把頂級的 A5 和牛「神戶牛」及「松阪牛」從高級的包裝中拿出，並把另外買的超市牛肉「調包」進去，充當高級的和牛。超市的兩盒牛肉分別為 1104 日幣（約新台幣 326 元）及 557 日幣（約新台幣 164 元）；松阪牛則為 15000 日幣（約 4428 新台幣），小茉用日幣 557 元的超市牛替換日幣 15000 元松阪牛，兩者價格差距高達 30 倍之多。她甚至還把高級和牛再切碎一點，用的更像普通牛，不過也說最後會讓老公吃到真的和牛。

他們使用壽喜燒作為調理方式，一開始老高開啟由小茉「精心包裝」的神戶牛還高興地大喊：肯定是「匠人包裹」的，小茉一聽也忍不住竊笑。老高一見到「假的」神戶牛也開始產生「心理作用」，並認為這是真的和牛。

老高開始開心地吃著「假和牛」，並大喊：「好吃，有口感，真不愧是第一名，太有彈力了」。小茉也立刻問：「和牛不是入口即化嗎？」老高則說：「那都是沒吃過的人說的」。小茉也把真的和牛拿上餐桌開始煮，老高也覺得聞起來味道「還可以」，小茉吃進第一口便覺得好吃到說不出話來，差點就事跡敗露。

隨後老高吃了一塊「真的和牛」後也說：「這超市的挺好吃的」。小茉隨即問老高哪個比較好吃，但老高說：「（真和牛）雖然不到那個檔次，但就味道還算是不錯的，價格差到十幾倍，但我覺得味道沒差到十幾倍。如果是盲測的話，頂多好一倍，但看到盒子，感覺差十幾倍吧」。

最終，小茉開始有意無意透露其實牛肉是調包過的，並說：「其我不喜歡松阪牛」，但老高則下了結語：「錢侷限了妳的想像」，似乎到最後都沒發現兩種牛肉調包了。

影片一出也引發網友笑翻，紛紛表示：「驗證了商品心理學：價格高、包裝好，一定程度影響了消費者心理。」、「老高是發自內心喜歡吃超市牛的」、「感覺老高兩種都吃到後就發現了吧」、「錢侷限你的想像！這句話銘記在心」、「匠人的包裝，笑噴」。（編輯：潘毅）