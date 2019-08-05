2020年區域立法委員選舉，嘉義縣區分山、海2選區，山區民進黨仍由前縣長、現任立委陳明文上場，國民黨則雖經嘉義縣黨部主委蔡明顯出面徵詢多位人選，却均無意願而選擇不戰，在提名參與人選難產的情況下，國民黨最終選擇公告開放登記。

國民黨海區區域立委已確定由前縣黨部主委、現任縣議員的王啟澧對民進黨的蔡易餘。山區却仍乏適當人選，所以嘉義縣黨部今（5）日上午10時，由蔡明顯親自在縣黨部門口張貼公告，自7日上午10點起到9日下午4點止一連三天，受理山區立委黨內提名初選領表、登記作業。蔡明顯表示，領表及登記地點都在縣黨部，領表費10萬元，登記費100萬元，登記資格為入黨或回復黨籍滿4個月，具黨權者。

蔡明顯指出，將聯合在野人士，結合「反對陳明文」的力量，一起挑戰陳明文。為山區立委參選人選，蔡明顯曾接觸過前民進黨立委林國慶、前國民黨青輔會主委陳以真，並探詢現任高雄市府農業局長吳芳銘(前嘉義縣副縣長)、議員林于玲、民雄農會總幹事涂文生，及參選縣長失利的吳育仁等人，但都表達無意願參選；目前只有2018年參選民雄鄉長落敗，並已在民雄鄉街上立看板的許能通，對出戰陳明文表達參選意願。

現年66歲的許能通，2018年以無黨籍參選民雄鄉長，以140票飲恨，選後即加入國民黨。許能通近期勤走基層，經常聽到民眾對執政不滿的聲音，所以讓他下定決心參選。許能通曾當選鄉民代表、經營有線電視、安養院；從民雄鄉代表、鄉長、縣議員、國大代表、立委等選舉，幾乎無役不與。