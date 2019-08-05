歷經3年研發，由國防部軍備局第209廠投入研發的「二代雲豹」甲車，將在15日登場的台北國際航太暨國防工業展中亮相。

兩年一度的「台北國際航太暨國防工業展」將於15日至17日在台北市世貿中心展覽一館舉行，「國防館」細分為「國機國造時光隧道」、「聯合作戰系統展區」、「軍民通用科技展區」、「模擬互動體驗展區」、「國防菁英招募專區」。

軍備局209廠研發的二代雲豹甲車也將於今年國防展登場，2017年的國防展曾展出搭載81公厘迫砲雲豹甲車，不過當時展出為M1樣車。

根據軍媒《青年日報》報導，軍方日前已於濁水溪進行二代雲豹甲車測試，包括M1、M2輪型迫砲樣車，除已在財團法人車輛研究測試中心，針對各類模擬地形進行測評外；M2樣車更首度進行戶外地形與涉渡的戰術測評，成功面對湍急溪流與崎嶇爍石等真實野外環境。

在武器系統方面，二代雲豹M1及M2樣車，整合81公厘車裝迫砲系統，已於大福營區的兵器試驗場進行實彈測評。二代雲豹甲車採水平開艙設計，能夠快速完成迫砲射擊準備；另有環周監控螢幕，可輔助閉艙駕駛掌握戰場狀況，並具備熱顯像感測，以強化夜間作戰效能。

二代雲豹甲車側邊裝甲從原本水平改為傾斜設計，能夠提升抗彈能力。在動力系統方面，將原本四輪轉向進化至六輪轉向，讓迴轉半徑由原本11公尺縮小至9公尺。