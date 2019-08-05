宜蘭市日前發生一起老婦人遭虎頭蜂叮咬喪命的意外事故，由於虎頭蜂巢被發現至老嫗被叮咬致死相隔10日，當初蜂巢被發現，即有民眾通報宜蘭縣政府農業處，但卻因蜂巢位於高壓電桿上，必須斷電才能處理。宜蘭縣議會認為縣府處理上有缺失，要求追究相關人員責任。

住在宜蘭市富農路87歲的李姓婦人7月9日上午前往慈航路500巷的菜園種菜，遭虎頭蜂群攻擊，經送陽明大學附設醫院搶救仍宣告不治。由於該處6月29日就發現蜂巢，並已電洽宜蘭縣政府農業處捕蜂專線請求協助，惟農業處卻拖到事發後才摘除蜂巢。

宜蘭縣議會臨時會今（5）日要求縣府針對此一事件進行專案報告。農業處長康立和在報告中指出，6月29日下午4時消防局接獲民眾通報宜蘭市慈航路一處電桿有虎頭蜂窩，縣府委外廠商當日傍晚6時前往現勘，確認高壓電桿必須斷電才能處理。7月2日台電回覆該處有300多戶用戶，至少需3天前通知用戶才能斷電，並通知縣府將於7月9日晚間8時斷電，不幸的是7月9日上午就發起這起意外事故。

縣府秘書長林茂盛則是表示，事發之後縣府邀集台電召開協調會，台電表示，斷電過程必須考慮區內用戶諸如工廠運作、病人使用呼吸器維生系統等問題。而縣府也表達希望在兼顧這些因素下，研議縮短通報流程。除此之外，也要求農業處發現類似問題可認定具公共危險，而台電即可馬上協助處理。至於有關受害家屬部分，則將協助國賠申請。

多位議員聽完縣府專案報告後，紛紛表達個人看法，最後議會則是做成三項決議，包括：縣府應針對此一事件深切檢討，並追究相關人員行政責任；縣府對於虎頭蜂可能危害人民生命安全之防範及相關處理措施應再強化其時效性及完備性，避免類似事件再次發生；請縣府協助受害家屬申請國家賠償事宜。