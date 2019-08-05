川普總統再度升高了對中國的貿易戰，這對美國經濟造成的強烈衝擊，恐非聯準會 (Fed) 所能全然承受

上週，Fed 於近 11 年來首度降息，有效降低了美國經濟衰退的可能性。然而僅 24 小時後，川普却對 3000 億美元自中國進口的商品加徵關稅，又推升了美國經濟衰退的可能性。

這場貿易戰的最新發展，恐會促成全球製造業再度下滑。本已風雨飄搖的企業信心將進一步受損，甚至還將創傷消費者的樂觀氣氛。簡言之，加徵關稅及隨之而來的北京報復行動，簡直全無是處。

Invesco 公司分析師胡柏 (Kristina Hooper) 說，這對全球經濟可能造成嚴重傷害。由於貿易戰升高，經濟衰退的風險亦隨之上升。

上週四，川普遽然結束了中美貿易休兵，讓投資人措手不及。儘管談判仍將持續，川普却發布推文，聲稱計畫對其餘自中國進口的商品課徵 10% 關稅。

該推文使得美國股市重挫，上週五股市賣壓進一步加速。更糟的是，川普還說，對中國商品加徵的關稅，可能上升至 25%。

除了關稅的直接衝擊外，貿易緊張升高還可能大舉削弱企業信心。貿易戰時斷時續的特性，讓企業主管難以計畫未來。許多企業無意招聘新人，也不願開設新工廠，只一味決議觀望。

Bleakley 顧問集團首席投資長布克瓦 (Peter Boockvar) 在上週五提供給客戶的報告中寫道：「關稅人再度出招，我們的經濟更危險了。」

在接受 CNN 商業台訪問時，布克瓦說，讓美國避免經濟衰退的唯一因素，便是強勁的消費者支出。然而，川普的關稅影響到的是系列消費者產品，導致這些產品價格上漲。

布克瓦說：「這將削弱消費者支出。如果關稅生效，美國經濟衰退的機率將超過 50%。」

分析師亦擔憂，川普增加對中國施壓，將引發中國報復，進一步深化經濟壓力。

「川普的招數不太可能奏效，」Eurasia 集團分析師希爾森 (Michael Hirson) 上週五在報告中寫道：「習近平不可能接受川普的威脅。」

中國商務部發言人在發布的聲明中說，中國不希望打貿易戰，但若有需要，中國將必須採取反制措施。

北京的選項包括，以加徵關稅回擊，限制稀土出口及人民幣貶值等。

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