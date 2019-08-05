出身自人氣女團Wonder Girls的譽恩，目前正在以HA:TFELT的名字進行solo歌手活動，最近她還推出了全新單曲〈Happy Now〉，不過因為歌詞內容相當特別，靈感居然來自於她突然斷聯的前男友，一度成為話題。

譽恩之前參加節目曾透露，〈Happy Now〉的靈感來自前男友，歌詞寫說：「男友突然失去聯絡被逼分手而不歡而散，希望雙方都過得不幸福。」她4日在IG更上傳一段簡訊：「在這裡公開成為〈Happy Now〉靈感的簡訊，呵呵呵，雖然一定會過得幸福，但希望你能更幸福，且過著種什麼因、得甚麼果的日子。」

在這封公開的簡訊中，可以看到她的前男友為自己的行為道歉，承認自己假裝對她好，卻做了比別人更壞的事，不過也強調，對於兩人交往期間是真心的，希望她可以幸福。

雖然事情已經過去，但對譽恩的傷害相信不小，因此她一時氣憤地PO出前男友的簡訊內容，但後來又馬上刪除，只是粉絲早就截圖保存下來，許多人也對於這位前男友的行為感到相當不齒，稱讚譽恩坦蕩蕩的個性。

不過也有不少網友大表反感，認為她即使憎恨前男友，也不應該公開對方的簡訊內容，「這不單是不尊重前男友，也是不尊重未來的男友。」尤其她的其中一位前男友，偏偏又是2AM的珍雲，如此的舉動可能對彼此都帶來不利的影響。